‘Zolang de genderkloof bestaat, zijn plaatsen als deze hard nodig’: ‘women only’-zakenclub verovert Brussel

De eerste privézakenclub gericht op alleen vrouwen wordt steeds populairder. Ondanks de vooroordelen in het begin telt de Brusselse club The Nine intussen honderden leden. ‘Ik droomde al lang van een privévrouwenclub omdat ik zelf heb ervaren hoe sommige mannen zich bijvoorbeeld ongevraagd in gesprekken mengen.’

“Je richt een club op alleen voor vrouwen?’ Een bordeel dan? Of een stripclub?” Toen Georgia Brooks (36) haar Brusselse women only-businessclub voor het eerst introduceerde, botste ze op hardnekkige vooroordelen. Twee jaar na de opening is het stigma verdwenen. The Nine telt ondertussen bijna 450 leden, en nog eens 150 kandidaten op een wachtlijst.

“Ons selectieproces is heel transparant. Ik ben niet geïnteresseerd in loon, diploma, vermogen of – nog erger – in welke achternaam iemand heeft”, vertelt Georgia, die in Londen onder meer gewerkt heeft als hoofdredacteur bij Chambers & Partners, een bedrijf dat jaarlijks een wereldwijde ranglijst maakt van de beste advocatenkantoren. “Ik wou vooral een netwerk opbouwen van nieuwsgierige, positieve en gemotiveerde vrouwen die zich verder willen ontplooien in een inspirerende safe space. En ja, mannen moesten daarvoor naar de achtergrond verdwijnen (lacht). Ik droomde al lang van een privévrouwenclub omdat ik zelf heb ervaren hoe sommige mannen zich bijvoorbeeld ongevraagd in gesprekken mengen. In een coworkingplek probeerde een man me ooit te versieren aan de koffieautomaat. Ik kwam er werken, geen lief zoeken.”

Slangenput

The Nine, een referentie aan de negen muzen uit de Griekse mythologie, ontkracht meteen ook het vooroordeel dat vrouwen onderling ten onder zouden gaan in een slangenput, gevuld met jaloezie en competitiedrang. “Vrouwen zijn net elkaars grootste supporters, wellicht omdat ze zoveel specifieke ervaringen delen: omgaan met moederschap, work-life balance, de strijd rond gendergelijkheid en vrouwenrechten,...”, legt Georgia uit. “Want ook voor zulke onderwerpen maken we ruimte. The Nine is meer dan een zakenclub, want postcorona hebben we gemerkt dat vrouwen op zoek zijn naar een bredere aanpak. Ons leven bestaat uit zoveel meer dan werken en ondernemen.”

Om een breed publiek aan te trekken, hanteert ze lagere tarieven voor jonge vrouwen en voor wie in de non-profitsector werkt. Vrouwen kunnen lid worden, net als non-binaire personen. Het standaard lidgeld bedraagt 900 euro per jaar. Een stevig bedrag, maar in ruil maak je wel gebruik van de coworkingplekken, vergaderruimtes, het restaurant en binnenkort ook een wellness. Kwestie van geest én lijf te prikkelen. Er worden natuurlijk ook evenementen georganiseerd, zoals lezingen over fintech, leiderschap, durfkapitaal of beautystart-ups. “Bijna de helft van onze leden is jonger dan 35 jaar, maar we tellen ook oudere vrouwen die al veel ervaring hebben. Het zorgt voor intergenerationele discussies tussen ondernemers, artiesten, creators, journalisten, advocaten... Ons publiek is geen elitair clubje, maar een diverse en heterogene groep vrouwen.”

Vrouwvriendelijk

Eén van hen is Paola Bermeo, een 34-jarige advocate en mensenrechtenactiviste. “Ik heb mijn struggles gedeeld, waardevol advies gekregen en geleerd om meer voor mezelf op te komen”, vertelt Paola. “Dat gedeeld mentorschap onder vrouwen, op een veilige plek, zorgt ervoor dat we vrijer en dieper kunnen praten. En wat het lidgeld betreft: dat is prijzig, maar de meer traditionele zakenclubs vragen véél meer en bovendien raak je er pas binnen na aanbevelingen van leden en een mentor. Georgia’s aanpak voelt veel beter.”

Georgia bouwt aan haar vrouwvriendelijk imperium vanuit een statig art-decopand uit 1899. Denk: kleurrijke glas-in-loodramen, gestileerde trapleuningen en behangpapier met weelderige bloemenprints. Vroeger was de plek in de buurt van het Berlaymontgebouw een zakenclub voor mannen en daarna een Italiaans restaurant waar (overwegend mannelijke) Europarlementariërs kwamen netwerken. “Grappig toeval, niet?”, lacht Georgia terwijl ze het restaurant met bar toont, de bibliotheek met vooral vrouwelijke en non-binaire auteurs en de lange binnentuin met witgeverfde bakstenen muur. “In 2024 organiseren we events in Gent en Antwerpen. Er is werk aan de winkel. Vrouwen krijgen nog vaak te maken met externe uitdagingen zoals discriminatie en stereotypering. Zolang de genderkloof bestaat, zijn plaatsen als deze hard nodig.”