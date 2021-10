Zoekactie naar bootje met 25 vluchtelingen voor kust van Zeebrugge, windmolenpark stilgelegd

“Bij de noodcentrale is een oproep binnengekomen waaruit blijkt dat 25 transmigranten op een bootje in nood verkeren”, bevestigt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. De transmigranten zouden zelf alarm geslagen hebben rond 10 uur. “Ze bevinden zich op ongeveer 1 kilometer van het windmolenpark voor de kust van Zeebrugge. Het is nu hopen dat er nog niemand overboord is gevallen. De reddingsactie is volop bezig”, aldus de gouverneur.

De schepen hebben het bootje voorlopig nog niet in het vizier en varen aan volle snelheid richting de vermoedelijke locatie. Op de marinebasis van Zeebrugge wordt intussen alles in gereedheid gebracht om de transmigranten onder te brengen. Er zou een medisch interventieplan afgekondigd worden.

Volgens de laatste info waren de transmigranten al twee dagen op drift.

(Dit bericht wordt aangevuld.)