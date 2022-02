Zoekactie kwam te laat: weggelopen jongen (5) overleden na aanrijding bij Antwerpen-Centraal

Volgens een getuige ging de moeder naar het toilet in het fastfoodrestaurant op de De Keyserlei, vlak bij Antwerpen-Centraal. Haar twee kleine kinderen bleven voor de deur staan. Maar het jongetje van vijf verdween. Eerst werd in het restaurant zelf gezocht, zonder resultaat. De moeder zette haar zoektocht verder op de De Keyserlei. Samen met een vriendin sprak zij voorbijgangers en winkeliers aan. Uiteindelijk klampten ze een politieagent aan.

Zodra de Antwerpse politie werd ingelicht over de verdwijning gingen de operatoren in de commandokamer aan de slag. De buurt van het Centraal Station en de aanpalende joodse wijk is volledig gedekt met politiecamera’s. Op de beelden was te zien hoe het jongetje het drukke kruispunt aan de De Keyserlei en de Pelikaanstraat was overgestoken en het Centraal Station was binnengelopen.

Agenten van Securail en van de Antwerpse politie begonnen een race tegen de tijd om het jongetje uit deze gevaarlijke omgeving weg te halen. “Van overal kwamen er agenten, te voet, in combi’s, op de fiets”, zegt een getuige die een zaak uitbaat in het station. “De agenten zochten op de drie verdiepingen van het Centraal Station waar treinen aankomen. Dan viel het zoeken ineens stil en verplaatste de aandacht zich naar verdieping -1. Even later kwam een ploeg agenten met een vrouw de hal binnen, naar -1.”

Infrabel

Infrastructuurbeheerder Infrabel meldde om 16.15 uur, zo’n drie kwartier na de verdwijning, dat alle treinverkeer in het Centraal Station werd stilgelegd door een ‘persoonsongeval’.

Woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel: “Rond 16.15 uur hebben wij alle treinverkeer stilgelegd nadat een treinbestuurder het lichaam van het kindje op de sporen had opgemerkt. Het kindje lag in een wisselzone van niveau -1, in de tunnel tussen Berchem Station en het Centraal Station. Die zone is niet toegankelijk voor reizigers. Infrabel verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek. Wij willen natuurlijk ook begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren.”

Uit bewakingsbeelden van Antwerpen-Centraal zal moeten blijken hoe het jongetje in die tunnel kon terechtkomen. Hij is vermoedelijk in de vertrekhal met de roltrap tot op niveau -1 afgedaald en is daar het 400 meter lange perron afgelopen. Aan het einde van dat perron staat een eenvoudig stopbord maar is er verder geen afsluiting. Daar houdt ook de verlichting op.

De tunnel is uitgerust met camera’s. De beelden zijn door de politie in beslag genomen. Ook bij McDonald’s heeft de politie de camerabeelden opgevraagd. Zo willen de speurders de juiste omstandigheden van de verdwijning in kaart brengen.