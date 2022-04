Zoals de kat letterlijk aan de achterdeur, begint je zoon figuurlijk aan de voordeur te krabben

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (9).

Als er onverwachts aan de deur wordt gebeld, is het tegenwoordig altijd voor hem. Mensen bellen erg zelden onaangekondigd aan andermans deur. Dat leek je even een teken van de afstandelijke tijd, maar dan herinner je je hoe een onverwacht klingelende deurbel bij je ouders of grootouders altijd een siddering door het huishouden joeg. De angst voor de kafkaëske klop op de deur, meekomen zonder waarom.

Gewone mensen doen dat niet, bij elkaar op de deur bonzen zonder verwittigen. Ze komen eens piepen langs de achterdeur (vroeger), of sturen eerst een whatsappje om te checken of je wel thuis bent (nu). Alleen je lief doorbreekt die regel. Als jullie een wandeling maken door de stad, weet je dat ze zal voorstellen om ergens bij vrienden te gaan aanbellen. Je krimpt ineen bij het idee alleen al. Misschien hebben die vrienden juist nu eindelijk de tijd gevonden om een boek te lezen. Misschien hebben ze een kletterende ruzie in de keuken... (Meestal worden jullie allerhartelijkst ontvangen.)

Maar nu dus wordt er bij jullie onverwachts aan de deur gebeld, en zoals altijd tegenwoordig is het bezoek voor je zoon. Soms klinkt de deurbel niet helemaal onaangekondigd. Dan hoor je de bonzende basketbal uit de verte aankomen en halt houden bij de deur. John John trekt de sneakers al aan als de bel klinkt. Of hij mee mag gaan basketten op het pleintje? Natuurlijk mag dat, jongen.

Nu eens is de basketbal vervangen door een voetbal. Dan weer staan ze met een skateboard aan de deur, of met een fiets, om op de pumptrack in de buurt te gaan rijden. Dat basketten, voetballen of fietsen houden ze dan hooguit een kwartiertje vol, zo stel je je voor. Dan gaan ze ergens zitten of hangen. Appjes vergelijken, games uitwisselen, TikToks bespreken. Na een uur of wat staan ze weer thuis. Maar niet voor lang, want een halfuur later wordt er alweer gebeld. Of John John meegaat naar de kermis op het pleintje? Hij haalt alvast wat kleingeld uit de spaarpot.

Zoals de kat letterlijk aan de achterdeur, begint je zoon figuurlijk aan de voordeur te krabben. De wereld trekt aan hem. Nog dikwijls trekt hij tegen en blijft hij liever veilig op het nest zitten, maar steeds vaker stapt hij naar buiten en hoor je hem lachend met vrienden de hoek omslaan. Dat voelt vanzelfsprekender aan dan je had verwacht. Nu al lijkt het huis soms te klein voor jullie vier, met dat snel opschietende jonge jongenslijf, dat, als het zou kunnen, letterlijk de muren zou willen oplopen. Dan viseert hij, uit verveling, zijn zus, haar knuffelkonijn of de pot slijm waar ze – je zal het altijd zien – toevallig juist nu ook mee wou gaan spelen.

“Moet je niet eens gaan kijken bij V., E. of T. of ze geen potje willen basketten?” verzucht je wanneer het plagen pesten dreigt te worden. John John schudt het hoofd. “Ik kan toch niet zomaar bij hen langslopen?”