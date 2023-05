Zo willen bezorgde Turken verkiezingsfraude voorkomen

Het is nog maar de vraag of de verkiezingen in Turkije zondag volgens de regels zullen verlopen. Daarom worden mensen opgeleid om een oogje in het zeil te houden.

Een divecrs gezelschap heeft zich in de kelder van een luxehotel in Trabzon verzameld: jong en oud, man en vrouw, petjes en hoofddoeken. Ze hebben in ieder geval één ding gemeen: ze vertrouwen er niet op dat de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije zonder waarnemers eerlijk gaan verlopen.

Met minder dan een week te gaan worden daarom in het hele land mensen klaargestoomd om op 14 mei zelf een oogje in het zeil te houden. Trainer Kahraman Özkül vertelt de 150 aanwezigen in Trabzon tot in detail hoe de verkiezingsdag eruit zal zien, welke regels er gelden en wanneer een stem ongeldig moet worden verklaard. Sommige deelnemers hebben ook een persoonlijke missie.

“Ik ga ervoor zorgen dat mijn schoonbroer niet kan stemmen”, zegt een man met een grijs staartje. “Ik weet namelijk dat hij geen ID-kaart heeft. En ik weet ook op welke partij hij gaat stemmen.” De zaal lacht, net als Özkül. Die schoonbroer moet wel stemmen op de AKP, de partij van president Erdogan, want alle aanwezigen in de zaal zijn oppositiegezind. “AKP’ers komen niet”, bevestigt Özkül. Toch benadrukt de organisatie Oy ve Ötesi neutraal te zijn. Ze werken samen met de oppositiepartijen, maar zijn onafhankelijk.

Ayca Düzgün Öztanir zegt namens de organisatie dat het ook gewoon onwetendheid kan zijn waardoor dingen niet gaan zoals het hoort. “Soms is het met goede bedoelingen, soms met slechte intenties. Fouten kunnen gebeuren. In ieder geval willen we dan kunnen ingrijpen.”

Dubieuze beslissingen

Trainer Özkül, in het dagelijks leven schrijver, klinkt bezorgder. Er zijn in het hele land bijna 200.000 stemlokalen en Oy ve Otesi heeft als doel 100.000 vrijwilligers te trainen. Verder zijn er nog waarnemers namens politieke partijen en een internationale observatiemissie. Alsnog worden het geen eerlijke verkiezingen, denkt Özkül. “De regering heeft alle macht en ze gaat er alles aan doen om niet te verliezen.”

Trainers Kahraman Özkül en Ayca Düzgün Öztanir. Beeld diego cupolo

Die zorgen zijn niet geheel ongegrond. Voorbeelden van ongeregeldheden tijdens eerdere stemmingen zijn er genoeg en ook de Hoge Kiesraad heeft in het verleden dubieuze beslissingen genomen. Zo werden in 2017 tijdens het constitutionele referendum op de verkiezingsdag zelf nog de regels veranderd. Een ander voorbeeld vond plaats tijdens de Istanbulse burgemeestersverkiezingen in 2019. Toen Erdogans kandidaat nipt verloor van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu, besloot diezelfde kiesraad dat de verkiezingen over moesten, zonder overtuigend bewijs voor fraude aan te leveren. Tijdens de herverkiezingen won Imamoglu alsnog, met een groter verschil.

Het roept wel de vraag op hoe eerlijk de landelijke verkiezingen gaan verlopen. De uitslag staat zeker niet vooraf vast en stemmers hebben een daadwerkelijke keuze, maar het speelveld is allesbehalve eerlijk. In een onderzoek naar verkiezingsintegriteit in Turkije van de denktank Freedom House scoort Turkije slechts 33 van de 100 punten. Het bijschrift is ook weinig positief: “De score reflecteert een verkiezingssysteem dat is ontworpen om de macht van de overheid te concentreren, met strikte wetten die online-meningsuiting strafbaar stellen en buitenwettelijke pogingen om onafhankelijke journalistiek de mond te snoeren en afwijkende meningen het zwijgen op te leggen.’

Recente uitspraken van Erdogan en andere AKP’ers zijn ook niet bepaald geruststellend. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu verspreidde het gerucht dat de oppositie vals zou spelen. Erdogan zelf zei dat zijn volk de macht niet zou overdragen aan iemand die samenwerkt met terroristen. Hij doelt daarmee op oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu, die steun krijgt van de pro-Koerdische partij HDP.

Democratie beschermen

Grote zorgen zijn er daarom over het verkiezingsverloop in het overwegend Koerdische zuidoosten van het land. In Diyarbakir werden afgelopen week tientallen journalisten, advocaten, politici en andere mensen uit het maatschappelijk middenveld opgepakt. “Ik denk dat het rechtstreeks verband houdt met zorgen over de veiligheid van verkiezingen”, vertelde Gürkan Özturan van persvrijheidsorganisatie Media Freedom Rapid Response aan het onafhankelijke nieuwsplatform Turkey recap. Een aantal van deze advocaten werkte samen met de HDP op het gebied van verkiezingsintegriteit.

“Met zo weinig tijd tot de verkiezingen zou dit een poging kunnen zijn om de voorbereidingen van de oppositiepartijen voor de verkiezingscampagnes en -monitoring te vertragen”, voegde Özturan daaraan toe.

Het is een zorg die ook bij deelnemers in Trabzon speelt. Ze nemen hun taak als waarnemer daarom zeer serieus. Ze willen de democratie beschermen en de wil van het volk veiligstellen. Nuray Usta bijvoorbeeld. “Bij de vorige verkiezingen dachten we dat die waarschijnlijk wel eerlijk zouden verlopen. We dachten dat we in een democratische omgeving stemden. Maar zo denken we niet meer”, vertelt ze. Usta is bang dat er deze keer op grote schaal gefraudeerd wordt. “Daarom zeggen wij: laten we zelf onze stemmen stevig vasthouden.” Dat bedoelt ze zowel letterlijk als figuurlijk. “We gaan tot in de ochtend naast de zakken met stemmen wachten tot ze worden opgehaald.”