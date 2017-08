Zo wil Ryanair probleem van dronken passagiers aanpakken

Dat schrijft The Guardian. De oproep van de luchtvaartmaatschappij is een reactie op de enorme stijging van alcoholgerelateerde arrestaties op luchthavens.



Het aantal arrestaties van dronken passagiers in Groot-Brittannië is vorig jaar met 50 procent is toegenomen, tot 387. Op vluchten naar Ibiza geldt al een alcoholverbod.