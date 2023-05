‘Zo wil ik hen beschermen’: veelbesproken Bpost-medewerkers weg bij minister Petra De Sutter (Groen)

Minister De Sutter wordt dinsdagochtend in het federaal parlement verwacht. Ze moet er uitleg geven over haar eigen rol en die van haar kabinetsmedewerkers in het almaar uitdijende schandaal rond Bpost.

In aanloop naar de hoorzitting heeft De Sutter beslist om voortaan geen personeelsleden van het postbedrijf meer in te schakelen als expert op haar kabinet. Ze neemt dus afscheid van haar twee gedetacheerde Bpost-medewerkers.

“Onterechte insinuaties hebben het functioneren van de bewuste medewerkers onmogelijk gemaakt. Daarom hebben we in wederzijds overleg besloten dat zij zullen terugkeren naar Bpost. Zo wil ik hen beschermen”, reageert De Sutter.

De Sutter benadrukt dat het om “uitstekende” experts gaat. Mensen die zich volgens haar - hoewel ze altijd op de loonlijst van Bpost zijn blijven staan - loyaal hebben getoond aan haar als minister en aan het algemeen belang.

Krantencontract

Sinds vorige week ligt De Sutter onder vuur vanwege de aanwezigheid van twee Bpost-medewerkers op haar kabinet. Volgens uitgelekte whatsappberichten zou een van hen betrokken zijn geweest bij de gesprekken over het krantencontract.

Wettelijk lijken er geen grenzen overschreden, maar de zaak roept wel vragen op over de verstrengeling tussen de Wetstraat en Bpost - een beursgenoteerd overheidsbedrijf waartegen vandaag meerdere onderzoeken rond fraude lopen.

Onder meer met het krantencontract zou gesjoemeld zijn. Voor de bedeling zijn aanwijzingen van illegale prijsafspraken opgedoken. Een audit heeft ook aangetoond dat Bpost de overheid jarenlang te veel heeft aangerekend voor diensten zoals de uitreiking van nummerplaten en de inning van verkeersboetes.

De Sutter houdt vol dat haar Bpost-medewerker die betrokken was bij de politieke gesprekken over het krantencontract “enkel in de eerste vergaderingen mee aan tafel zat”. En dan alleen “voor technische ondersteuning” in het dossier.

De twee gedetacheerde medewerkers zullen na een zogenaamde afkoelperiode van enkele maanden terugkeren naar Bpost.

Afschaffing

De Sutter pleit intussen voor de afschaffing van het systeem waarbij personeelsleden van de beursgenoteerde overheidsbedrijven Bpost en Proximus gedetacheerd kunnen worden naar ministeriële kabinetten. Dit moet problemen voorkomen.

Het is afwachten of de uitleg van De Sutter zal volstaan. Voor oppositielid Michael Freilich (N-VA) heeft ze gefaald als minister. “Ze pakt de zaken telkens pas aan als het te laat is. Ze holt voortdurend achter de feiten aan. En de rode draad doorheen haar ministerschap is dat ze altijd het belang van Bpost laat voorgaan op het algemeen belang.”

De Sutter zegt dat dit aantoonbaar fout is. Zo is voor het krantencontract destijds vanuit haar kabinet voorgesteld om de bedeling voortaan per provincie te regelen, wat nadelig zou zijn geweest voor de kandidatuur van Bpost, luidt het.