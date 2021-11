Zo wapent het onderwijs zich verder tegen covid-19: gescheiden klasgroepen, geen uitstapjes

“Er moeten scherp worden ingegrepen in het onderwijs.” Op de persconferentie na het overlegcomité, had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een duidelijke boodschap voor zijn onderwijscollega’s op het regionale niveau. Tegen maandag moest er een nieuwe reeks maatregelen klaarliggen om de besmettingscijfers in het onderwijs tegen te gaan.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) riep vrijdagnamiddag bonden en koepels al samen. Het afschaffen van meerdaagse buitenschoolse activiteiten tot aan de kerstvakantie was voor de meeste aanwezigen een evidente maatregel. Ook het zoveel mogelijk uit elkaar houden van verschillende klasgroepen lag voor de hand: dat was ook vorig schooljaar het geval.

Voorts worden de quarantainemaatregelen aangescherpt: voortaan zullen klassen vanaf de derde besmetting voor zeven dagen in quarantaine geplaatst worden. Nu is dat na vier besmettingen. Ten slotte maakte de Vlaamse regering ook bekend budget vrij te maken voor de aankoop van sneltesten voor het personeel (6,5 miljoen euro) en de CO 2 -meters waarvan vorige week werd beslist dat ze in elk lokaal moeten komen (11 miljoen euro).

Steeds meer leerkrachten en kinderen zitten in quarantaine na een coronabesmetting. De druk op het onderwijs is dan ook hoog. Beeld Tine Schoemaker

Wat er niet komt, is een uitbreiding van de mondmaskerplicht, ondanks de expliciete vraag van minister Vandenbroucke tijdens de persconferentie. Het rapport van coronacommissaris Pedro Facon suggereerde die in te voeren vanaf het vierde leerjaar. Ook een algemene afkoelingsweek voor het onderwijs, zoals her en der geopperd werd, komt er niet.

Beide zaken waren een rode lijn voor de minister en de koepels. “Maar we maken het wel mogelijk dat scholen strengere maatregelen kunnen nemen als dat nodig is”, zei Weyts vrijdagavond. “Dan heb ik het over een klas in quarantaine plaatsen, tijdelijk sluiten, of overstappen naar gedeeltelijk afstandsonderwijs.” Het katholiek onderwijs had eerder deze week om zo’n regeling gevraagd en reageert tevreden. “Er zijn nog scholen die nauwelijks geraakt zijn”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. “Die moeten niet het slachtoffer worden.”

De maatregelen in het Franstalig onderwijs liggen grotendeels in dezelfde lijn, al blijft het mondmasker daar pas verplicht vanaf de middelbare school. Weyts hoopt ook dat leerkrachten voorrang krijgen bij de derde dosis van het vaccin, al valt die beslissing pas tijdens het overleg tussen de ministers van Volksgezondheid zaterdag.

Hobby’s

Is dit voldoende? Al dagenlang kreunen onze scholen onder de vierde golf: het aantal besmettingen bij jonge kinderen is enorm toegenomen, het aantal leerkrachten dat uitvalt stijgt. 69 scholen moesten de deuren tijdelijk volledig sluiten, door gebrek aan beschikbaar personeel of door massale uitbraken.

Infectiologe Erika Vlieghe is pessimistisch. Zij had graag doortastendere maatregelen gezien. “Voor een klasquarantaine gaat men van vier naar drie besmettingen”, zei ze op Terzake. “Dat was recent nog vanaf het tweede kind.” Ook een scherpere mondmaskerplicht was wat haar betreft aangewezen.

“Scholen moeten het laatste zijn dat je sluit, zo geeft de Wereldgezondheidsorganisatie terecht aan”, zegt viroloog Steven Van Gucht, die ook betreurt dat er geen strengere mondmaskerregels komen. Hij wijst naar een ander belangrijke factor die besmettingen onder kinderen doen toenemen: de hobby’s waar kinderen van verschillende scholen samenkomen. Simpel gesteld: één besmet kind op woensdagnamiddag in de muziekacademie kan de volgende dagen het virus doen uitbreken in meerdere scholen.

Ook de ministers van Jeugd kregen daarom van het Overlegcomité de opdracht om nieuwe maatregelen te bekijken. Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V) pleegde vrijdagmiddag al overleg en komt later dit weekend met nieuws. Hobby’s die buiten kunnen doorgaan zouden buiten schot blijven, aangezien het risico op besmetting daar relatief beperkt is.