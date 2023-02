Zo voorkom je een overvolle agenda: ‘Denk eens terug aan de tijd dat we noodgedwongen thuiszaten’

Na de coronarust zitten onze agenda’s weer ramvol. Waar gaat het mis?

“Zonder de ellende die de pandemie met zich meebracht te bagatelliseren, gaf de coronatijd een bepaald soort opluchting. Agenda’s waren plotseling leeg en mensen hadden tijd voor zaken waar ze normaal geen prioriteit aan gaven. Er was geen dagelijkse to-dolijst of gehol van de ene naar de andere afspraak, en dat gaf lucht. Daarbij kwam het besef dat onze tijd kwetsbaar is, we zaten tenslotte in een onzekere en voor sommigen levensbedreigende situatie.”

“Maar mensen zijn gewoontedieren en vervallen snel weer in hun oude patroon. We laten toe dat onze agenda volloopt en zeggen ja tegen allerlei verzoeken, zonder erbij na te denken. Maar denk eens terug aan de tijd dat we noodgedwongen thuiszaten en zeeën van tijd hadden voor wat er écht toe deed.”

Waarom maken we nu zo weinig tijd voor dingen die ons blij maken?

“Ongemerkt wordt een te groot deel van onze tijd opgeslokt door onbenulligheden. Uit mijn vooronderzoek bleek dat mensen over de hele wereld hierdoor tijdarmoede ervaren: het gevoel dat je niet voldoende tijd hebt om alles te doen wat je wilt en moet doen. En dat terwijl we allemaal hetzelfde aantal uren op een dag tot onze beschikking hebben. Om daarvan af te komen zijn twee dingen belangrijk: je tijd anders indelen en prioriteiten stellen, dus vaker nee zeggen.”

Tijd is dus een relatief begrip?

“Ja. Ik denk dat veel mensen zich verzetten als ik zeg dat geluk een keuze is als je het beziet in het licht van tijd. Natuurlijk heb je op bepaalde omstandigheden geen invloed en hebben sommige mensen meer geluk dan anderen. Waar we wel controle over hebben is wat we doen op een dag. Als je proactief bezig bent met hoe jij je uren besteedt, heb je plotseling veel tijd tot je beschikking. Door de focus te houden op wat belangrijk is, heb je invloed op je geluksgevoel en wat je beleeft. Als je je hiertegen verzet met uitspraken als ‘in mijn drukke gezinsleven passen geen hobby’s of nutteloze wandelingetjes’, dan zie ik dat als een excuus. Je hoeft je er niet door te laten leiden. We hebben allemaal controle over ons geluk en wat we doen met onze tijd. Kleine beslissingen maken al een groot verschil. En het mooie is: je hebt het zelf in de hand.”

Dat klinkt simpel, maar waar begin je?

“Bedenk als eerste welke bezigheid jou gelukkig maakt en schrijf eens op hoe je je erbij voelt. Of blik terug op de afgelopen weken: welke momenten maakten je écht blij? Dat kan gaan over een bioscoopbezoek, koken met je partner of de struiken snoeien in de tuin. Probeer zo’n zelfde moment ook de aankomende weken in te plannen.”

“Dat hoeft geen dag te kosten, maar kan gewoon tussen het werk en de dagelijkse beslommeringen door. Het zijn bewust gekozen gestolen momentjes. Daarnaast kun je ‘loze’ tijd, zoals reizen naar het werk of het huishouden doen, gebruiken voor iets fijns. Lees eens een boek in de trein, of luister tijdens het strijken naar een podcast. Laat je op die momenten niet afleiden: doe je telefoon weg en ervaar bewust dat tijd voor dagelijkse ‘moetjes’ waardevol kan zijn als je het met iets aangenaams combineert.”

Geluk zit dus in het moment?

“Jazeker. Laat je bucketlist met tijdrovende langetermijnwensen los en kijk wat er in het nu voorhanden is. Dat kunnen de kleinste dingen zijn: spelen met de kat, een rondje hardlopen of een bos bloemen kopen. Het kost je maar een halfuurtje op een dag, maar brengt enorm veel geluk. Je voelt je positiever en meer tevreden over jezelf, en het moment heeft plotseling waarde.”

“Bewaak ook de rest van je kostbare tijd en denk eerst na voordat je ingaat op verzoeken die belangrijkere zaken in de weg staan. Zoals de tijd die je kunt doorbrengen met je vrienden en je gezin, of tijd voor je hobby: zaken waar je waarde aan hecht en die bijdragen aan je levensgeluk.”

