Zo verzacht Vivaldi de grootste pijn van energiecrisis: ‘Mirakeloplossing bestaat niet’

Er is geen mirakeloplossing voor de energiecrisis, benadrukt premier Alexander De Croo (Open Vld). Onder meer de verlenging van het sociaal energietarief en een overwinstbelasting op de energiebedrijven moeten wel de grootste pijn verzachten.

Naar aanleiding van het Overlegcomité Energie heeft de federale regering woensdag een reeks nieuwe beslissingen genomen om gezinnen en bedrijven door de energiecrisis te helpen. De meest in het oog springende maatregelen zijn de verlenging van het sociaal tarief, van de verlaagde btw op gas en elektriciteit en van de accijnskortingen aan de pomp met drie maanden. Tot eind maart 2023.

Drie dure beschermingsmaatregelen zijn dat, die deels moeten worden terugverdiend via het afromen van de overwinsten van energiebedrijven en de komst van slimme accijnzen op energie. Het sociaal tarief wordt ook hervormd, om meer rekening te houden met het inkomen. Voor een ‘echte’ oplossing voor de crisis wordt echter naar Europa gekeken. Daar wordt nagedacht over een prijsplafond voor gas en een hervorming van de sputterende elektriciteitsmarkt.

‘Alles uit de kast’

“De energieprijzen zijn gestegen tot een niveau dat onhoudbaar is. Laat het duidelijk zijn: er bestaan geen mirakeloplossingen voor dit probleem. Maar alle regeringen in ons land zijn wel duidelijk: we gaan alles uit de kast halen om door deze crisis te raken”, vertelde premier De Croo (Open Vld) tijdens de persconferentie na afloop van het Overlegcomité Energie, dat uiteindelijk nog geen drie uur duurde. Een relatief korte vergadering, zeker in vergelijking met de marathonvergaderingen tijdens de coronacrisis.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte vooral dat ieder beleidsniveau binnen zijn eigen bevoegdheden moet doen wat mogelijk is om de pil ietwat te vergulden voor gezinnen en bedrijven. Nieuw beleid wil hij pas aankondigen na verder overleg binnen zijn regering. De komende weken buigt Vlaanderen zich over de begroting. Mogelijk komen er wel al sneller steunmaatregelen voor de noodlijdende industrie, waar de productie dreigt stil te vallen. Hiervoor volgt overleg met de werkgevers.

Vlaamse terughoudendheid

Volgens energiespecialist Joannes Laveyne (UGent) zullen de nieuwe federale maatregelen de energiefactuur wel een beetje naar omlaag krijgen, maar veel gezinnen blijven kwetsbaar.

Laveyne betreurt vooral de terughoudendheid van de Vlaamse regering. Om de facturen van de meest kwetsbaren te drukken heeft ook Vlaanderen een cruciale rol te spelen. “Federaal kan men de opbrengsten van een crisisbelasting nooit alleen naar de sociaal zwakkeren doen vloeien, daarvoor zijn de gewesten nodig. Persoonsgebonden steun, energiebesparing en taksen op energieverbruik zijn allemaal materie voor de Vlaamse regering, maar voorlopig weigert zij veel te doen. Vlaanderen stimuleert de aankoop van betere isolatie en zonnepanelen. Maar wat heeft een alleenstaande moeder in een huurappartement daaraan?”

Over een mogelijke levensduurverlenging van meer dan twee kerncentrales is voorlopig niets beslist. Hoewel de meeste partijen intussen openstaan voor die piste, ligt dit voor de groenen nog steeds erg gevoelig. Wel is beslist om alsnog te onderzoeken of Tihange 2, waarvan de sluiting is voorzien in februari 2023, niet kan blijven draaien tot het voorjaar. Al merkt Laveyne hierbij op dat dit weinig effect zal hebben op de energieprijzen die we straks betalen.