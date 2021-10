Zo ontdek je verborgen schade: de ‘rode vlaggen’ bij tweedehandswagens

Begin oktober nog meldde De Tijd dat de prijzen voor tweedehandsvoertuigen in ons land de hoogte inschoten. Maar naast prijs zijn er natuurlijk nog talloze andere factoren waar u naar moet kijken alvorens u tekent voor die blinkende maar gebruikte auto. Auto-deskundigen Bram Janssens en Hendrik Baart weten raad.

1. ‘Waarom verkoopt u de auto?’

Durf door te vragen naar iemands redenen om de auto te verkopen. “Zo krijg je meteen voeling met de verkoper en de auto”, vertelt Janssens. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verkoper zonet van werkgever is veranderd en een auto heeft gekregen. “Dat zegt iets over de auto, hoe snel die persoon het voertuig kwijt wil en kan een positief effect hebben op de prijs”, vult collega Baart aan. Deze vraag geldt uiteraard enkel voor particuliere verkopers en niet voor professionele handelaars.

Rode vlag: de verkoper geeft bijzonder weinig details over diens redenen om te verkopen, of het verhaal spoort gewoon niet. “Een verkoper gaat je natuurlijk niet vertellen dat de auto het laatste jaar al vijfmaal naar de garage moest”, waarschuwt Baart. “Durf dus doorvragen.”

Beeld Getty Images

2. ‘Mag ik de onderhoudsgeschiedenis eens bekijken?’

In het onderhoudsboekje van een auto vind je, indien de auto grondig onderhouden is, een overzicht terug van alle onderhoudsbeurten en eventuele ongevallen.

Let op: mogelijk is de verkoper deze kwijt, maar is de auto wel degelijk goed onderhouden. “In dat geval kan je ook altijd vragen naar onderhoudsfacturen of de garage in kwestie contacteren”, zegt Janssens. Zij kunnen nagaan of de auto effectief langs is geweest en eventueel zelfs vertellen of er vaak problemen waren met de auto. Dat laatste gaat wel niet elke verdeler willen vertellen, aldus Baart.

Rode vlag: de verkoper heeft geen onderhoudsboekje noch enig ander bewijs van onderhoud, of het onderhoud gebeurde niet op de aanbevolen momenten. “In de handleiding vind je terug om de hoeveel kilometer het toestel een onderhoud nodig heeft”, zegt Baart. “Vervolgens kan je in het onderhoudsboekje zien of de verkoper zich daar ook echt aan heeft gehouden.” Als een auto bijvoorbeeld steeds 10.000 kilometer over de aangeraden afstand gaat voor hij in onderhoud gaat, dan moet er een alarmbel afgaan. “De kans op motorslijtage is dan veel groter.”

Wie zijn Bram Janssens en Hendrik Baart? • Auto-deskundigen uit Lokeren en Sint-Niklaas • Bezielers van Carspection: een autobedrijf die meerdere diensten aanbiedt, waaronder begeleiding bij het kopen van een nieuwe (tweedehands)wagen • Janssens werkte eerder voor Alphabet Lease en Baart is nog steeds actief bij BMW Group Belux Meer info over hun werk vind je op www.carspection.be.

3. ‘Zijn de verplichte documenten in orde?’

De volgende documenten zijn bij wet verplicht bij een autoverkoop:

• Keuringsbewijs. Een belangrijke indicator om te zien of bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn. “Kijk het verslag goed na dat bij de keuringskaart zit”, zegt Janssens. “Daar staan alle gebreken in. Een soort professionele check om de koper te beschermen.”

• Car-pass. Een weergave van de kilometerhistoriek van de auto. Dit document wordt meegeleverd bij de bovenstaande keuring voor verkoop. “Elke keer dat de auto een garage binnengaat wordt die kilometerstand geregistreerd”, legt Janssens uit. “Kijk of er geen gaten zijn in die historiek, en ook of de kilometerstand in de car-pass overeenkomt met die van de auto.

• Gelijkvormigheidsattest. Een attest van de fabrikant dat aantoont dat het voertuig voldoet aan de Europees bepaalde technische en wettelijke voorschriften.

• Inschrijvingsbewijs. Een bewijs dat de auto is ingeschreven bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen). “Belangrijk is dat je zeker de twee delen van het inschrijvingsbewijs hebt”, zegt Baart. “Een deel hoort in het voertuig te liggen, het andere is voor thuis.”

Rode vlag: de auto is nog niet gekeurd voor verkoop. “Zorg ervoor dat de verkoper de auto laat keuren vóór verkoop”, zegt Baart met klem. “Om door die keuring te geraken moet de wagen niet enkel technisch, maar ook administratief in orde zijn.”

4. ‘Welke schade is er aan het voertuig?’

Uiteraard is het beter om een auto zonder schade te kopen. Maar indien er schade is geweest, ben je volgens de twee deskundigen beter op de hoogte van het verhaal erachter en door wie de herstelling is gedaan. “Want schade is ook niet per se een minpunt”, nuanceert Baart. “Ongevallen gebeuren nu eenmaal, en schade kan hersteld worden, maar het moet wel door een professional gebeuren en niet met pakweg een spuitbus uit de Gamma.”

Rode vlag: de karakterlijnen van de auto komen niet overeen. Of in mensentaal: de uitlijning van de aangebouwde delen (deuren, motorkap kofferklep, verlichting etc.) passen niet perfect in de openingen waarvoor ze bedoeld zijn. “Als de motorkap bijvoorbeeld niet mooi recht op de auto ligt, dan duidt dat al op een slechte herstelling”, aldus Baart. “Om een volledig beeld te krijgen van de opgelopen schade ga je best nog altijd naar een deskundige. Zij kunnen onder andere de lakdikte nameten en zien of de wagen al herspoten is geweest.”

Beeld Hollandse Hoogte

5. ‘Mag ik een testrit maken?’

Een auto koop je niet zonder er eerst eens mee rond te rijden, maar ook het interieur moet je goed controleren. Baart raadt bijvoorbeeld aan om zeker de airconditioning te controleren: “Wij gebruiken daar een warmtebeeldcamera voor, maar zelf kan je met je hand wel al voelen of er effectief koude lucht is.” Maar denk ook aan de stoelen (niet enkel bestuurderskant), het navigatiesysteem, de vensters etc. “Eigenlijk moet je met de ingesteldheid van een 4-jarige kleuter in de auto stappen en alles dat beweegt of een knop heeft even testen”, verklapt Janssens.

Rode vlag(gen): de twee autoliefhebbers geven enkele aandachtspunten mee voor tijdens de testrit. “Wanneer je remt mag je geen trillingen voelen en mag de auto ook niet scheef trekken; schakelen verloopt vlot en zonder gekraak; het voertuig voelt stabiel aan in bochten en op een oneven wegdek.

6. ‘Welke toekomstige kosten zitten eraan te komen?’

“Je kan een auto kopen die perfect in orde lijkt langs de buitenkant, maar waar je binnen het jaar nog toch nog duizenden euro’s aan kosten aan gaat hebben”, waarschuwt Baart. Hier moet je op letten:

• Distributieriem. Wanneer deze vervangen moet worden varieert van auto tot auto. Maar volgens de twee deskundigen kunnen we wel uitgaan van een vervanging om de 150.000 tot 200.000 kilometer. “In het onderhoudsboekje (vraag 3) ga je kunnen zien wanneer die het laatst vervangen is geweest”, zegt Baart. “Dus als de kilometerstand op 170.000 staat en de riem is bij 150.000 vervangen, dan zit je nog even goed.”

Het vervangen van een distributieriem kan je 1.500 euro kosten. Beeld Sanoma Digital The Netherlands

• Banden. Hoe versleten de banden zijn kan je nakijken door naar de slijtageindicatoren op de banden te kijken. “Op de banden staan tussen de groeven rubberen blokjes, en als het profiel van de banden gelijk is met die van de blokjes dan zit je op 1,6 millimeter.” Wettelijk moet je vanaf die 1,6 kijken voor nieuwe banden, maar de oprichters van Carspection raden aan dat toch al te doen zodra de profieldiepte minder dan 3 millimeter staat. Baart raadt overigens aan om de banden langs de voor- of achterzijde te bekijken: “Langs de zijkant mis je de slijtage aan de binnenkant van de band.”

Rode vlag: signalen die wijzen op tuning (modificeren van auto en motor), zoals ‘Johnny-velgen’. Volgens Baart is het essentieel om na te kijken of de auto nog origineel staat qua motormanagement. “Iemand die zijn auto tunet doet dat niet om daar rustig mee te rijden en zijn auto als een huisvader te behandelen. Motortuning heeft een gigantisch effect op de slijtage van de motor en is bovendien illegaal.”