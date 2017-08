Zo maak je zélf de geliefde Zweedse gehaktballetjes

Wat heb je nodig?

500 g gemengd gehakt

5 el paneermeel

2 el gehakte peterselie

1 tl gedroogde oregano

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

1 ei

250 ml runderbouillon

2 el bloem

100 ml room

1 el ketchup

1 el mosterd

peper en zout

boter



Zo maak je het:

Stap 1: Meng het gehakt met de ui, het paneermeel, 2/3 van de peterselie, de oregano en de look. Doe er het ei bij en meng goed.

Stap 2: Vorm kleine balletjes van het gehakt. Smelt een klontje boter in een koekenpan en bak de gehaktballetjes gaar en goudbruin. Haal de balletjes uit de pan.

Stap 3: Doe de bloem in de pan en laat al roerend garen. Giet er de runderbouillon en room bij en laat al roerend indikken. Breng op smaak met de ketchup en mosterd. Kruid met peper en zout.

Stap 4: Doe de balletjes terug in de pan. Werk af met de resterende peterselie.

Lekker met aardappelpuree.

