Zo lang blijven drugs in je lichaam opspoorbaar

Niet alle drugs laten even lang chemische sporen na in het lichaam. Zodra iemand een drug neemt - of die nu gesnoven, gerookt of geslikt wordt - begint het lichaam die substantie af te breken. Daarbij produceert het lichaam metabolieten of bijproducten van de drug. Die kunnen in het bloed, de urine en het haar traceerbaar blijven, lang nadat de effecten van de drug zijn uitgewerkt.

Drugtests speuren naar sporen van deze metabolieten omdat ze een goede aanwijzing vormen dat iemand daadwerkelijk drugs heeft gebruikt en er niet per ongeluk in contact mee kwam.

Bloedtest

Tests van het haar zijn redelijk precies, maar bloed- en urinetests kunnen de meeste drugs niet opsporen indien je die een week lang niet hebt gebruikt. Zo is heroïne na drie tot vijf dagen niet meer opspoorbaar in urine.

Zoals je hieronder kan zien, blijven sporen van drugs als lsd, morfine, heroïne, amfetamines en alcohol slechts 12 uur of minder in het bloed.

Cannabis blijft 336 uur opspoorbaar in je bloed, veel langer dan andere drugs. De meeste drugs verdwijnen binnen de 48 uur uit het bloed.

Urinetests

Onderzoek van urine reikt verder: drie tot zes dagen voor lsd, mdma en morfine en tot wel 30 dagen voor cannabis.

Haartest

Haartests zijn de meest accurate, zoals je hieronder ziet. Lsd wordt na korte tijd ook hier niet meer opgespoord, maar voor de meeste andere drugs is de periode veel langer. Tot drie maanden lang verraadt je haar of je al dan niet hebt gebruikt.