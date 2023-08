Zo creatief zijn Russische leiders om hun opponenten te doden: ‘Iedereen weet wat ‘een Mercader sturen’ betekent’

In Rusland zijn de voorbije jaren opvallend veel mensen uit een raam gevallen. Nu heeft Poetin ook een onderzoek gevraagd naar waarom het vliegtuig van Jevgeni Prigozjin is neergestort. Eén ding is zeker: in de kijker lopen is er altijd al gevaarlijk geweest.

Het zal moeilijk worden voor Poetin om de begrafenis bij te wonen, zo verontschuldigt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov de president al op voorhand. Poetin heeft “een zeer vol programma”. Aan de dood van Prigozjin maakte Poetin zelf al niet te veel woorden vuil. Hij was een “getalenteerd zakenman”, zei hij donderdag. Jammer genoeg had hij “ook wat fouten gemaakt in zijn leven”.

De meest onfortuinlijke fout van Prigozjin moet geweest zijn dat hij woensdag op de Embraer-jet stapte, die hem van Moskou naar Sint-Petersburg zou brengen. Een uur later dwarrelde het vliegtuig plots naar beneden. Over hoe dat tragische ongeluk kon gebeuren, heeft Poetin nu een onderzoek gevraagd. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten is er aan boord een explosie geweest.

De moord op Prigozjin zal nooit volledig opgehelderd worden. In Rusland lijkt niemand er ook wakker van te liggen of durft niemand politieke moorden aan te kaarten. “Er zijn nooit oproepen om deze cases onafhankelijk te laten onderzoeken”, zegt Rusland-kenner Ria Laenen (KU Leuven). “Ze leiden ook nooit tot protesten. De functie van zulke politieke moorden is juist om een signaal te geven aan de bevolking: waag het niet om in de voetsporen van deze persoon te treden.”

Mensen kwamen deze week samen aan het voormalige Wagner-centrum in Sint-Petersburg, om te rouwen om de dood van Jevgeni Prigozjin. Beeld REUTERS

Een vliegtuig uit de lucht halen is niet bepaald subtiel. Poetin lijkt er dus een heel duidelijke boodschap mee te willen geven. Bij andere tegenstanders is het Russische regime toch iets geraffineerder te werk gegaan. Voor alle oligarchen die de voorbije jaren uit een raam vielen, is de piste van zelfdoding nog vaagweg geloofwaardig. Als een vergiftiging werkt, dan een ‘natuurlijke dood’ ook.

Alleen springen deze gevallen in het oog, omdat ze al zo vaak zijn misgegaan. De Russische oppositieleider Aleksej Navalny werd drie jaar geleden doodziek van een vliegtuig gehaald. Hij kwam later in een telefoongesprek met een Russische spion, waarin Navalny zich toen uitgaf voor een hoge pief bij de inlichtingendienst, te weten dat een team het zenuwgif novitsjok in zijn onderbroek had gestopt.

Omdat de beelden van dat telefoongesprek onder meer door CNN werden uitgezonden, stond de Russische geheime dienst FSB in zijn hemd. Met datzelfde gif probeerde een FSB-team in 2018 dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter uit te schakelen in Groot-Brittannië. Die missie draaide eveneens uit op een fiasco. Zowel Skripal als zijn dochter hebben de aanslag overleefd.

Parfumflesje Nina Ricci

Maar de novitsjok maakte wel een dode: Dawn Sturgess. Haar vriend vond een parfumflesje van Nina Ricci in de vuilnisbak van een liefdadigheidswinkel en gaf het aan de dakloze vrouw. Zij nam het cadeautje aan en spoot het parfum op haar pols. Niet wetende dat het in werkelijkheid om het dodelijke zenuwgif ging.

In 2006 probeerde de FSB in Groot-Brittannië Alexander Litvinenko om te brengen. De man kwam uit hun rangen, maar liep over naar het Westen. Hij kreeg stiekem een kopje thee voorgeschoteld met daarin radioactief polonium. Hij stierf drie weken later en vertelde voor zijn dood dat de FSB nog steeds een giflab uit het sovjettijdperk draaiende houdt.

In de sovjetjaren was politieke dissidenten opruimen een van de belangrijkste opdrachten van de geheime dienst KGB. Daartoe werden allerhande James Bond-achtige snufjes ontwikkeld. De technische afdeling van de KGB ontwierp bijvoorbeeld een paraplu, die bij het openklappen een gifkogel afvuurde. De geheime dienst testte het wapen eerst uit op een ter dood veroordeelde gevangene en een agent gebruikte het in 1978 om de in Londen wonende auteur Georgi Markov om te leggen.

Mercader

De bekendste politieke moord uit de sovjettijd is natuurlijk die op Leon Trotski. De Russische dictator Stalin liet zijn inlichtingendienst meer informatie verzamelen over Trotski dan over Adolf Hitler. Zo geobsedeerd was hij. Een geheim agent kon uiteindelijk in de inner circle van Trotski infiltreren en stak een ijspriem door zijn hoofd.

Die agent heette Ramón Mercader. In het Russisch is zijn naam nu een uitdrukking geworden. Als iemand zegt dat hij een ‘Mercader zal sturen’, dan weet iedereen dat het over een huurmoordenaar gaat. “Er zijn in het Russisch nog uitdrukkingen voor ‘een tegenstander uit de weg ruimen’”, legt Laenen uit. “Russen gebruiken die vaak al zo lang dat ze niet meer weten naar welke historische feiten ze precies verwijzen.”

Jevgeni Prigozjin. Beeld via REUTERS

Poetin, die zelf een carrière als KGB-agent achter de rug heeft, schaart zich dus in een lange traditie. Soms valt er ook een morbide zin voor symboliek uit de moorden af te leiden. Prigozjin stierf exact twee maanden na zijn mislukte coup. Boris Nemtsov, die in het vizier kwam omdat hij voor meer democratie pleitte, werd voor het Russische parlement neergekogeld.

Andere dissidenten zijn dan weer in het Westen een symbool geworden, zoals Sergei Magnitsky. Die Russische advocaat legde grootschalige fraude van overheidsgeld bloot, maar werd daarop zelf gearresteerd. Hij stierf in een Russische gevangenis. “Verschillende landen hebben nadien ‘Magnitsky’-wetten aangenomen”, zegt Laenen. “Die zijn er om sancties op te leggen aan wie de mensenrechten schendt. Op die manier leeft Magnitsky toch verder.”