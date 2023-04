Zitten we op een kantelpunt op de vastgoedmarkt? ‘Vorig jaar was een huis na 30 dagen verkocht, nu pas na 90’

De woningprijzen zijn eind vorig jaar gedaald met 0,4 procent, het aantal nieuwe hypothecaire kredieten daalde in februari met 46,8 procent en er waren in de eerste twee maanden van dit jaar 10,5 procent minder vastgoedtransacties: de vastgoedsector zit in het slop. ‘Dat heeft alles te maken met de gestegen rente.’

Wie op zoek is naar een woning heeft al gemerkt dat het moeilijker geworden is om een hypothecaire lening af te sluiten. Uit berekeningen van Immotheker Finotheker blijkt dat er voor een lening van 250.000 euro met een vaste rentevoet op 25 jaar nu een gemiddelde rente geldt van 3,42 procent. Dat betekent een maandelijkse aflossing van 1.233 euro. Amper één jaar geleden was dat maar 1.075 euro (en een rente van 2,15 procent), twee jaar geleden zelfs maar 992 euro (1,44 procent). Dat betekent dus een stijging van 241 euro per maand in amper twee jaar tijd.

Dat heeft gevolgen op de immobiliënmarkt. “Vorig jaar stond een huis gemiddeld dertig à veertig dagen te koop, nu hebben we het al over meer dan negentig dagen”, zegt Kristoph Thijs, woordvoerder van de Confederatie van Immoberoepen (CIB), dat met 3.500 leden een belangrijke stem is in de Vlaamse vastgoedsector. “De hoge hypothecaire rentes liggen aan de basis. Er is nu veel meer onzekerheid over het verkrijgen van een woonlening bij de banken.” Het aantal nieuwe hypothecaire kredieten is in februari dan ook teruggevallen met 46,8 procent te opzichte van een jaar eerder en het aantal vastgoedtransacties daalde met 10,5 procent in januari en februari van dit jaar.

De Europese Centrale Bank is de grote boosdoener. Die heeft de beleidsrente fors opgetrokken om de inflatie te bedwingen. “Daarover is nu een groot gevecht aan de gang tussen de financiële markten en de centrale banken”, legt Tom Simonts, hoofdeconoom bij KBC uit. “Wij verwachten nog één keer een beperkte stijging met 25 procentpunten. Maar je voelt wel dat er druk komt op om een pauze in te lassen en misschien al te gaan denken aan renteverlagingen.”

Prijzen blijven overeind

Ondanks de teruggevallen vraag blijven de huizenprijzen in België wel redelijk goed overeind met slechts een daling van 0,4 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. “Wij zijn in Europa een buitenbeentje door de automatische loonindexering”, zegt Simonts nog. “Terwijl de vastgoedprijzen in Scandinavië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk tussen de vijf en de tien procent zijn gedaald, zien we hier slechts een lichte knik.”

Bart Van Opstal, woordvoerder van de Federatie van het Notariaat, ziet nog een andere belangrijke reden. “In België zijn er veel particuliere huiseigenaars. Die beslissen niet zomaar halsoverkop om hun woning te verkopen. Dat gebeurt enkel op sleutelmomenten in hun leven. In het buitenland zijn er grote vastgoedvennootschappen, die dividenden moeten uitkeren aan hun aandeelhouders. Om dat te kunnen blijven doen, hebben ze nu extra cash nodig die ze ophalen door grote pakketten eigendommen op de markt te brengen. Dat drukt natuurlijk de woningprijzen.”

De Nationale Bank geeft in zijn jaarrapport aan dat het voor mensen die al een huis hadden in België veel gemakkelijker is geworden om hun lening af te betalen. Zij hebben aan gunstige voorwaarden een lening afgesloten met een vaste rente aan 1,5 procent. Door de loonindexering moeten ze nog maar 27 procent van hun salaris uitgeven aan hun woonlening ten opzichte van 30 procent voordien. Bij mensen die nu nog een woning moeten kopen, bedraagt de ‘loondruk’ voor diezelfde woning 36 procent.

Dat ligt dus hoger dan de 33 procent die wordt aanbevolen door de banken. “Daarover kan vaak nog onderhandeld worden, soms zelfs tot 50 procent. Maar dan zal de rente wel een stuk hoger liggen om dat risico in te calculeren”, geeft Kristoph Thijs van de CIB aan. “Waar de banken wel heel strikt in zijn, is dat er twintig procent eigen inbreng moet zijn. Dat is voor veel jonge gezinnen en alleenstaanden een enorm struikelblok. Ze hebben nog niet zo veel geld kunnen sparen en moeten hun aankoop uitstellen, zeker als ze van hun ouders geen geld meekrijgen. Ze blijven langer huren. Ik denk dat er later een inhaalbeweging zal komen. Hun droom is niet weg, hè.”

Onderhandelingsmarge voor energieverslinders

In de terugval van de huizenverkoop zitten ook wel belangrijke nuances. “Dit is bijna niet het geval voor energiezuinige woningen met EPC-label A of B”, vult Thijs aan. “Daarvoor wordt echt nog wel gevochten en zijn de prijzen niet echt gedaald. Toen ik tien jaar geleden begon, had die EPC omzeggens nul waarde. Maar dat is nu, samen met de locatie, een van de belangrijkste verkoopsargumenten. Eenzelfde woning met label C in plaats van A is bijvoorbeeld vijf procent minder waard, bij label F gaat het zelfs over twaalf procent. Ook de banken vinden dat nu zeer belangrijk, zo kunnen ze inschatten hoe groot de kans is dat potentiële kopers snel moeten gaan renoveren.”

Voor de energieverslinders en de grotere woningen is er nu wel onderhandelingsmarge. Thijs: “Je kan voor het eerst opnieuw wat discussiëren over de prijs. En de vastgoedmakelaars moeten nu weer echt huizen gaan ‘vermakelen’, waarvoor ze eigenlijk gestudeerd hebben. Maar ik zou mensen zeker niet aanraden om nu te gaan speculeren op een terugval van de rente of forse prijsdalingen.”

Van Opstal durft ook niet in de glazen bol kijken. “Het zijn zulke onzekere tijden dat van alle voorspellingen over vastgoed die voor de oorlog in Oekraïne gedaan zijn, er geen enkele uitgekomen is. Daarom vind ik dat we op dit moment heel erg moeten opletten met allerlei voorspellingen.”