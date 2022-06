Podcast Lopende zaken (43 min)

▶ Zit er nog een goed WK in voor deze generatie Rode Duivels? ‘De staf hoopt een deal te kunnen sluiten met Hazard’

Wat was de rol van Donald Trump in de bestorming van het Capitool in Washington, en moet hij ook echt wakker liggen van deze onderzoekscommissie? Waarom blijft het voor ons land zo moeilijk om echte excuses aan te bieden aan Congo? En wat mogen de Rode Duivels verhopen voor het WK voetbal in Qatar, na een pak slaag van Oranje én een klinkende overwinning tegen Polen?