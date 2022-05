Zingende keeper Jérémie Makiese: ‘de ultieme nice guy’

Jérémie Makiese (21) won de Waalse versie van The Voice, staat volgende week voor België op het Eurovisiesongfestival en werd tussendoor doelman bij de beloften van voetbalclub Virton. Hoelang hij die spreidstand nog zal volhouden, weet niemand..

‘Miss You’, zo heet het nummer waarmee Jérémie Makiese de twelve points for Belgium aan elkaar wil rijgen. Zijn eerste repetitie heeft hij alleszins niet gemist, laten de video’s op de TikTok-account van het Eurovisiesongfestival zien. Makiese blinkt zichtbaar in zijn vel op het grote podium, met zijn fraaie zilveren jasje aan en vier dansers in zijn rug. Het zelfvertrouwen gutst ervan af, en dat voor een man die tot een paar weken geleden nog nooit solo voor een volle zaal had gestaan.

Kijk maar eens terug naar zijn blind audition in The Voice Belgique, amper anderhalf jaar geleden, en zoek de zeven verschillen. Zijn haar is nog zwart, zijn blik onzeker. Wanneer de piano-intro van Labrinths ‘Jealous’ weerklinkt, sluit Jérémie Makiese zijn ogen en wordt hij ter plekke een artiest. Nog voor hij zijn eerste zin heeft uitgezongen, laten drie van de vier coaches hun stoel omdraaien. Alleen de Amerikaans-Brusselse zangeres Beverly-Jo Scott wacht een paar tellen langer, maar zal een paar minuten later wel door Jérémie als coach worden gekozen.

“Ik aarzelde even omdat ik gewoon mijn oren niet kon geloven”, zegt Scott vandaag. “Dat was een van de meest spectaculaire audities die ik in tien jaar The Voice Belgique heb gezien. Jérémie heeft een prachtige stem, waarvoor hij zich nooit hoeft te forceren. Hij is een van de grootste natuurtalenten die ik ooit heb ontmoet. Ik kon hem nog maar weinig leren, behalve kalm blijven en op tijd komen voor de repetities”, lacht ze.

GOSPEL

Met covers van onder anderen Lauren Daigle, Christina Aguilera en Silk Sonic stoomt Makiese door naar de finale van The Voice, waar hij het haalt met 53 procent van de stemmen. In de interviews die volgen, verkondigt hij al meteen dat hij naar het Eurovisiesongfestival wil.

In Vlaanderen kijk je raar op als iemand zonder single of platencontract dat zegt, maar voor een winnaar van The Voice Belgique is dat een heel normale ambitie. Het programma levert met Makiese nu al voor de vijfde keer de Waalse songfestivalkandidaat, na Robert Bellarosa (2013), Loïc Nottet (2015), Blanche (2017) en Eliot (2019). Nottet was zelfs een van de coaches die meteen afdrukte tijdens de blind audition van Makiese.

Jérémie Makiese op 9 april tijdens opwarmertje Eurovision in Concert in Amsterdam. Beeld ANP

“The Voice verzamelt de beste jonge zangers die we hebben. Het zou dom zijn om dat platform niet te gebruiken”, zegt Leslie Cable, producer van The Voice Belgique en onderdeel van het team-Makiese in Turijn. Ook in andere landen redeneren ze zo, weet Jonathan Hendrickx, co-auteur van het boek 65 jaar België op het Eurovisiesongfestival: “Dit jaar komen de deelnemers van onder andere Azerbeidjan, Polen en Australië uit de plaatselijke edities van The Voice. Het is een gemakkelijke manier om jong, lokaal talent op te sporen dat nog enigszins kneedbaar is.”

Voor de duidelijkheid: de RTBF kiest niet per definitie de winnaar van The Voice Belgique als haar inzending voor Eurosong. Zo werd Blanche tweede in haar editie en overleefde Eliot niet eens de eerste liveshow. Maar Makiese was de perfecte winnaar van een heel sterke jaargang, vindt Cable. “Ik vergelijk hem graag met Loïc Nottet, die ik ook heb gecoacht: ze geven je allebei kippenvel. Jérémies stem is zoveel meer dan gewoon mooi.”

Die stem, gepolijst genoeg voor popmuziek maar even geschikt voor een rauwe soulschreeuw, laat zich al vroeg horen. Jérémie wordt in Antwerpen geboren uit muzikale ouders met Congolese roots: zijn vader zingt in een koor, zijn moeder speelt djembé. “Ik heb ook een achtergrond in gospel en herken veel van mezelf in Jérémie”, vertelt Scott. “Als gospelzanger mag je niet faken. Je moet alles geven wat je in je hebt zitten, en dat doet hij.”

In Antwerpen volgt hij les in het Nederlands, dat hij als zijn moedertaal beschouwt. Van zijn ouders leert hij Frans en op zijn zesde verhuist het gezin Makiese naar Sint-Agatha-Berchem. Op school krijgt hij zijn eerste zanglessen en wanneer zijn vader hem niet veel later stiekem inschrijft voor een lokale talentenjacht, wint hij die met vlag en wimpel met ‘Soulman’ van de Franse zanger Ben l’Oncle Soul. Van soul en r&b houdt hij nog steeds, weet Scott. “James Brown, Otis Redding... dat zijn z’n helden. Maar evengoed luistert hij naar de popsongs van iemand als Ed Sheeran.”

Ook broer Ruben zag meteen zijn talent. “Hij had aanleg om creatief met zijn stem om te gaan. Soms zat hij er een beetje naast, maar hij durfde het wel.” Wie goed zoekt, kan de broers Makiese op YouTube meerstemmig horen zingen. In de meeste filmpjes houdt Jérémie zich op de achtergrond en zingt hij zoals op zijn blind audition met gesloten ogen.

SPOOKCLUB

De tijd dat hij niet zingt, brengt Jérémie door op het voetbalveld. “Hij wilde eerst een aanvaller worden, een echte nummer negen. Om te keepen was hij in het begin te bang voor de bal”, vertelt Ruben. “Maar na een tijdje bleek hij toch als doelman uit te blinken. Zijn angst verdween en hij begon zelfs mijn andere broer Henoc uit te dagen: leg de bal daar maar neer of schiet van zo ver, je scoort toch niet.”

Jérémie Makiese op weg naar Turijn. 'Alleen winst telt.' Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

Vader Makiese is bang dat zijn zoon zich zal blesseren en verbiedt Jérémie eerst om bij een club te gaan spelen. Tijdens de vakantie van zijn pa schrijft zoonlief zich stiekem in bij BX Brussels, de club met sociale inslag van Vincent Kompany.

Van daar gaat het naar een jeugdploeg in Molenbeek, vervolgens de amateurclub Walhain en in augustus vorig jaar, vijf maanden na zijn overwinning in The Voice, verrast hij iedereen door plots op stage te gaan bij Virton. De club waart op dat moment als een spook door eerste klasse B: ze heeft een licentie, maar de juridische lijdensweg ernaartoe heeft zolang geduurd dat er amper nog spelers zijn, en de technische staf is volledig leeggelopen. Een beloftenploeg moest noodgedwongen bij elkaar worden gesprokkeld via oproepen op sociale media. Daar reageert dus ook Makiese op, en hij krijgt prompt een contract van één seizoen.

“Van alle doelmannen op onze stage was hij veruit de beste”, herinnert Tom Van den Abbeele, sportief directeur van Virton, zich. “Alleen al het feit dat hij van Ukkel naar Virton was gekomen, was een bewijs van zijn ambitie. Hij verbond iedereen in de kleedkamer, ook omdat hij tweetalig is. Af en toe liep ik daar voorbij en dan hoorde ik hem voor de anderen zingen. Een teken dat hij er graag bij was.”

De familie, het koor, de voetbalploeg: groepsgevoel is een rode draad door het leven van de songfestivalkandidaat. “Jérémie is de ultieme nice guy. Hij zal altijd als eerste vragen of iedereen op zijn gemak is en genoeg gegeten heeft”, vertelt Leslie Cable. “Het was ook zijn idee om er achtergronddansers bij te halen . Als ze niet hoeven te repeteren, dansen ze samen op straat of gaan ze sporten. Het blijft een atleet, natuurlijk.”

Maar hoe lang nog? Zelf praat Makiese in interviews consequent over muziek en voetbal als twee even grote passies. “Liefst van al word ik kampioen met Virton én win ik in Turijn”, zei hij in Het Nieuwsblad. De vraag is hoelang hij de twee kan combineren. “Hij zal uiteindelijk moeten kiezen en dat beseft hij zelf ook”, zegt Tom Van den Abbeele, die daar naar eigen zeggen al ‘een paar goede gesprekken’ over heeft gehad met zijn poulain. “In elk geval blijft hij hier van harte welkom. Helaas voor hem valt de training waarmee we afscheid nemen van het seizoen op 13 mei, de dag voor hij hopelijk in de finale van het Eurovisiesongfestival zingt.”

Misschien lost het vraagstuk zichzelf op als ‘Miss You’ presteert volgens de matige verwachtingen van de bookmakers. In de meeste voorspellingen strandt het nummer in de middenmoot. “Niemand twijfelt aan Jérémie als zanger, maar de vraag is of dat volstaat”, zegt Jonathan Hendrickx. “Denk aan Hooverphonic vorig jaar: zij hadden ook een sterk nummer dat ze foutloos brachten, maar achteraf moet je eerlijk zijn en zeggen dat het niet genoeg opviel.”

Broer Ruben is dan weer een stuk optimistischer: “Ik geloofde al in het talent van mijn broer toen niemand hem begeleidde. Hij kan er alleen maar op vooruit zijn gegaan. Top vijf moet haalbaar zijn.” Voor Jérémie Makiese is zelfs dat niet goed genoeg. “Alleen winst telt”, liet hij optekenen in Het Laatste Nieuws. Een motto dat even handig is op het voetbalveld als op het Eurovisiesongfestival.

