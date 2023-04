Zin in een buitenlands werkavontuur? Canada is op zoek naar zo’n 700 Belgische werkkrachten

Meer dan vijftig bedrijven uit verschillende regio’s in Québec zoeken in Europa naar nieuwe werkkrachten. Opvallend is dat niet enkel technische profielen gegeerd zijn, maar ook kinderbegeleiders, leerkrachten en administratieve medewerkers. De campagne Journées Québec Europe is een samenwerking tussen de Brusselse en Waalse tewerkstellingsdiensten Actiris en Forem, en het ministerie van Immigratie en Integratie.

Sinds 2008 hebben bedrijven uit de Canadese provincie toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Elk jaar gaan tussen de tweehonderd en driehonderd Belgen aan de slag in Québec. Vooral onze Waalse en Brusselse landgenoten zijn gewild, aangezien de lokale voertaal Frans is.

Net zoals België lijdt Québec onder de krapte van de arbeidsmarkt. De provincie heeft een jaarlijks tekort van bijna 18.000 werkkrachten, schat de Canadian Federation of Independent Business. Nieuwe immigranten zullen tussen 2026 en 2030 ongeveer 22 procent van de openstaande posities in Quebec ­invullen, voorspelt Emploi Québec. De drie meest gezochte profielen zijn ICT-medewerkers, verpleegkundigen en bouwpersoneel.

Wie interesse heeft in een job in Quebec kan deze maand een gratis infosessie volgen in Charleroi, Luik, Namen, Bergen of Brussel. De jobaanbiedingen zijn beschikbaar via de websites van Journées Québec Europe, Actiris en Forem. Het ministerie organiseert ook webinars over immigreren, wonen en werken in Canada. Solliciteren kan tot 21 mei. Wie geselecteerd is, ontvangt in juni een uitnodiging voor een digitaal gesprek.