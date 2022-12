Zimbabwe verbiedt export lithium, grondstof die cruciaal is voor de groene revolutie

Als de lithiummijnen van Zimbabwe op volle kracht draaien, denkt de Zimbabwaanse overheid dat het land aan 20 procent van de wereldwijde vraag naar lithium kan voldoen. Op dit moment loopt het land in zuidelijk Afrika miljarden mis, doordat het alleen ruw lithium exporteert en niet het eindproduct.

Lithium wordt gebruikt voor de productie van oplaadbare batterijen en accu’s. Nu bedrijven overal ter wereld op wind- en zonne-energie overstappen en elektrisch rijden steeds populairder wordt, groeit de vraag naar de grondstof explosief. Alleen al in het afgelopen jaar is de prijs van lithium met 180 procent gestegen. Experts voorspellen dat in 2030 zeker de helft van alle verkochte auto’s elektrisch zullen zijn, en dat de vraag naar lithiumbatterijen dus alleen maar verder zal stijgen.

“Lithiumhoudend erts of ongebruikt lithium mag niet vanuit Zimbabwe naar een ander land worden geëxporteerd, tenzij er schriftelijke toestemming is van de minister”, schrijft mijnbouwminister Winston Chitando in een verklaring. “Als we doorgaan met de export van ruw lithium, komen we nergens”, voegt hij daaraan toe. “We willen dat lithiumbatterijen voortaan in ons land worden ontwikkeld.”

Zimbabwe is rijk aan bodemschatten en bezit een van de grootste lithiumreserves ter wereld. De export van delfstoffen als lithium is op dit moment goed voor ongeveer 60 procent van alle exportinkomsten van Zimbabwe. Maar ondanks die rijkdom aan delfstoffen gaat het niet goed met de economie. Zo gaat het land gebukt onder hyperinflatie en heeft het een hoge staatsschuld.

Door zelf batterijen te gaan produceren en de export van lithium te verbieden, hoopt het land zijn schulden te kunnen aflossen. Ook moet de maatregel ertoe leiden “dat de visie van de president voor 2030” zal worden gerealiseerd. Emmerson Mnangagwa, die in 2017 Robert Mugabe opvolgde als president van Zimbabwe, wil namelijk dat de middenklasse in zijn land groeit. Mijnbouw werd door Mnangagwa’s regering eerder al aangemerkt als een sleutelcomponent om zijn visie te realiseren.

Er klinkt steeds vaker kritiek op grote multinationals uit Europa en de Verenigde Staten, die grondstoffen als lithium uit mijnen in Afrikaanse landen halen om batterijen, telefoons en oplaadbare elektrische apparaten te maken en zo hun ‘groene revoluties’ te kunnen realiseren. Vaak zijn de werkomstandigheden in de mijnen erbarmelijk, en in sommige mijnen worden zelfs kinderen aan het werk gezet.