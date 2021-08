Zijn we het shoppen verleerd? Ruim 1 op 2 winkeliers lijdt nog steeds zwaar omzetverlies

Onze economie mag zich dan wel beetje bij beetje herstellen van corona, heel wat zelfstandige ondernemers hebben het nog erg moeilijk. Dat blijkt uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) onder haar leden. Bijna een derde (31 procent) van de zelfstandigen uit de zwaarst getroffen sectoren - de horeca, de contactberoepen, de handel en de evenementen - geeft aan dat ze nog steeds kampen met een omzetdaling die flirt met 40 procent.

“Onder de zelfstandige winkeliers, vooral uitbaters van kleding- en schoenwinkels, lijdt zelfs ruim 1 op 2 nog zo’n zwaar omzetverlies”, zegt Ann Van Doren van het NSZ. “Ook contactberoepers als kappers en nagelverzorgers zien hun klanten minder frequent terugkomen: mensen die vroeger wekelijks kwamen, hebben ontdekt dat ze tussendoor ook zelf weleens hun kapsel of nagels kunnen verzorgen.”

De meeste gehoorde verklaring: klanten hebben nog schrik, en vonden het plezier van shoppen en terrasjes doen nog niet terug. “De leegstand in de stadscentra, die door Covid nog toegenomen is, maakt het shoppen er ook niet aantrekkelijker op", zegt Van Doren. “En het weer zat de voorbije weken natuurlijk ook niet mee.”

Crisisoverbruggingsrecht

Zelfstandige ondernemers die nog steeds een zwaar omzetverlies lijden, kunnen nog tot eind september een beroep doen op het federaal crisisoverbruggingsrecht. Wie kan aantonen minstens 40 procent minder inkomsten te hebben in vergelijking met dezelfde maand in 2019, krijgt maandelijks tot 1.646 euro steun. In juli deed volgens (voorlopige) cijfers van de Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen Ondernemers (RSVZ) nog amper 2 procent van de ondernemers uit de zwaarst getroffen sectoren een aanvraag. "Dat is enigszins hoopgevend nieuws. Maar het sterk verminderde aantal aanvragen, verhult wel dat nog veel zelfstandigen het moeilijk hebben", zegt Van Doren. “Toch komen ze niet langer in aanmerking voor het crisisoverbruggingsrecht.”

NSZ vraagt de overheid daarom het crisisoverbruggingsrecht na september te verlengen, tot eind dit jaar. "Om de huidige zwart-witsituatie te vermijden, pleiten we eveneens voor een gedeeltelijke uitkering van bijvoorbeeld de helft van het overbruggingsrecht voor wie nog tussen de 20 en 40 procent omzetverlies lijdt.”