Zijn we een stap dichter bij een alternatieve en milieuvriendelijke energiebron? ‘Het kan mogelijk al tegen 2040’

Wat hebben de wetenschappers precies gedaan?

Massaut: “Kernfusie is een alternatieve manier om energie op te wekken die gebaseerd is op dezelfde reactie als in de zon. Dat doe je door twee ‘zware’ waterstofatomen samen te brengen. Omdat de kernen van die atomen beide positief geladen zijn, is dat niet gemakkelijk. Ofwel heb je een heel hoge temperatuur nodig – zoals het geval is bij het proces van magnetische fusie – ofwel moet je met laserstraling een soort implosie veroorzaken waardoor de kernen naar elkaar geduwd worden en verplicht worden om samen te smelten. Dat heet inertiële fusie en kost pakken energie.”

“In december vorig jaar zijn wetenschappers er voor het eerst in geslaagd om met die laatste methode een beetje meer energie op te wekken dan dat de laser uitstraalde. Nu hebben ze een gelijkaardig experiment gedaan, en zijn ze daar opnieuw in geslaagd.”

Waarom is het zo belangrijk dat dat voor een tweede keer gelukt is?

“Omdat dat betekent dat de resultaten van het experiment in december niet toevallig waren. Dit geeft vertrouwen dat kernfusie een serieuze energiebron kan worden in de toekomst.”

Het proces heeft dit keer netto iets meer energie opgeleverd dan in december. Is dat van belang?

“Deze keer is er ongeveer 3,5 megajoule energie opgewekt, terwijl er 2 megajoule van de laser kwam. Er is dus 1,75 keer meer energie opgewekt dan dat er geïnjecteerd is. Maar als je weet dat 3 megajoule ongeveer gelijk is aan de energie die nodig is om een uur lang te strijken, weet je dat we nog ver staan van een echte energiecentrale gebaseerd op kernfusie. Bovendien spreken we nu alleen maar over de energie in de straal van de laser. De energie die je moet opwekken om de laser zelf te laten draaien, is nog honderden megajoules groter. Het verschil met de energie die het proces oplevert, is wel nog erg klein. De belangrijkste bevinding is nu dus vooral dat het herhaalbaar is.”

Hoever staan we van een wereld met kernfusie als volwaardige energiebron?

“In december spraken de wetenschappers die met inertiële fusie bezig zijn over 2080. Nu hebben ze het over tientallen jaren. Maar dat gaat dan specifiek over de methode die vooral in de VS gehanteerd wordt. Zij zetten daar sterk op in omdat die ook voor militaire doeleinden gebruikt kan worden, zoals de waterstofbom.”

“Met de andere methode van magnetische fusie kan het mogelijk al tegen 2040. Daar zet vooral Europa, waaronder België, sterk op in. Over een paar jaar gaan in Zuid-Frankrijk de ITER-experimenten van start. Dat is een groot internationaal project waar tientallen landen bij betrokken zijn, waaronder de VS, Japan, Zuid-Korea, China, India en verschillende EU-lidstaten. Ook Rusland heeft in 2005 beloofd een deel van de nodige apparatuur te leveren. Door de oorlog in Oekraïne is het op dit moment wel nog onzeker of ze dat daadwerkelijk zullen doen, of dat een ander land die levering zal overnemen.”

Waarom willen al die landen zo graag kernfusie als nieuwe energiebron?