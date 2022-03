Zijn mondmaskers straks nog verplicht op het openbaar vervoer? Dit zijn de maatregelen bij code geel van de coronabarometer

Bij code geel, de laagste fase van de coronabarometer, is zowel de epidemiologische situatie als de druk op de ziekenhuizen onder controle. Om over te schakelen moeten er minder dan 300 patiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen en mogen er op dagbasis niet meer dan 65 ziekenhuisopnames zijn.

Dit houdt code geel in:

Horeca

• Naast klanten mag nu ook het horecapersoneel het mondmasker thuis laten bij code geel. Een FFP2-masker wordt wel nog aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, zowel binnen als buiten.

• Wijst de barometer naar ‘geel’ dan moet u niet langer een Covid Safe Ticket op zak hebben om op café of restaurant te gaan. Ook bij de ingang van discotheken moet de coronapas niet getoond worden.

• Zowel voor discotheken als voor cafés en restaurants is er geen sluitingsuur. Je mag ook met zoveel vrienden aan tafel – of de toog – zitten of staan als je wil.

• Binnen blijft het gebruik van een CO2-meter met een risico-analyse en een bijbehorend actieplan voor luchtzuivering verplicht. Ook voor afgesloten tenten of overdekte terrassen blijven de binnenluchtnormen gelden.

Lees ook In het nachtleven gelden geen coronaregels meer: ‘Beseffen jullie dat dit twee jaar geleden is?’

Publieksactiviteiten

• Bij alle binnen- en buitenevenementen is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht. Je hoeft dus geen mondmasker op in het theater, de bioscoop, bij een concert of bij een voetbalwedstrijd. Voor medisch kwetsbare mensen blijft een FFP2-masker aangeraden.

• Net als in de horeca, moet je geen Covid Safe Ticket meer kunnen voorleggen bij publieksactiviteiten.

• Binnen blijft het gebruik van de CO2-meter met een risico-analyse en een bijbehorend actieplan voor luchtzuivering verplicht. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen.

Vrijetijdsactiviteiten

• Ook voor vrijetijdsactiviteiten verdwijnt het mondmasker bij code geel, zowel binnen als buiten. Hieronder vallen activiteiten in groepsverband, zoals workshops, repetities, sportactiviteiten, jeugd- en sportkampen.

• Wie deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten moet geen Covid Safe Ticket op zak hebben.

• Terwijl bij code oranje activiteiten binnen met maximaal 200 mensen mochten plaatsvinden, is dat nu onbeperkt. Ook buiten is er geen beperking op de capaciteit.

• Bij activiteiten binnen moet wel extra aandacht zijn voor ventilatie. Maar een CO2-meter is niet in verplicht in bijvoorbeeld een lokaal van de jeugdbeweging.

Openbaar vervoer

• Het mondmasker blijft bij code geel mogelijk wel nog verplicht op het openbaar vervoer. De kans is groot dat het Overlegcomité die maatregel vrijdag nog langer wil aanhouden.

• Bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) valt te horen dat het aan de vervoersmaatschappijen – NMBS en De Lijn – zal zijn om het dragen van een mondmasker te verplichten.

Onderwijs

• Als het Overlegcomité beslist om over te gaan naar code geel, dan vervalt volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ook de mondmaskerplicht voor de leerlingen van het secundair onderwijs. Nu moeten alleen zij nog een mondmasker dragen.

Wat na code geel?

Code geel betekent eigenlijk dat er geen acute crisis meer geldt. Het gezondheidssysteem kraakt niet in zijn voegen, de samenleving kan vrijwel normaal draaien. Maar dat wil niet zeggen dat alle teugels gevierd worden. De regeringen zullen moeten beslissen welke voorzorgsmaatregelen nog overeind blijven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de contact tracing, afspraken over luchtkwaliteit, covidtests, de vaccintiestrategie, en het passenger locator form? Daarover wordt druk politiek overleg gevoerd.

Ook de toekomst van het CST is nog onduidelijk. Verdwijnt de coronapas voor eens en voor altijd, of houdt de politiek hem toch nog achter de hand? De meeste regeringspartijen sluiten niet uit dat het instrument ooit opnieuw van stal gehaald moet worden als de pandemie toch nog voor een nieuwe crisissituatie zorgt.