‘Zijn handen trilden. Hij kon het niet meer aan’: Rusland geeft nieuwe getuigenis vrij over Hitlers laatste uren

De documenten komen uit een onderzoeksdossier rond Hans Baur, dat opgeslagen lag in het Centraal Archief van de FSB van Rusland. Het gaat om een autobiografie in het Duits en een getuigenis die de piloot in december 1945 aflegde tijdens een verhoor door het Russische NKVD, de voorloper van de KGB.

Zelfs Hitlers dichtste vertrouwelingen, die tijdens zijn laatste dagen bij hem waren in de ondergrondse bunker van de Rijkskanselarij in Berlijn, wisten tot net voor zijn dood niet wat het uiteindelijke doel van de Führer was.

Verwilderd

“Pas op 30 april (1945, de dag van Hitlers dood, red.) in de loop van de middag ontbood hij me, samen met mijn adjudant, kolonel Betz”, getuigde Hans Baur, volgens de vrijgegeven documenten. “We ontmoetten elkaar in de gang en hij leidde me naar zijn kamer. Hij schudde mijn hand en zei: ‘Baur, ik wil afscheid nemen van je en ik wil je bedanken voor alle jaren van trouwe dienst.’ Hij zag er erg oud en verwilderd uit. Zijn handen trilden. Het was me duidelijk dat hij definitief besloten had om zelfmoord te plegen.”

Een document met informatie over de toen al gearresteerde Hans Baur. Het dateert van 13 december 1945. Beeld FSB

Hitler vertelde Baur dat hij hem zijn favoriete schilderij als aandenken wilde schenken. Dat was een portret van koning Frederik de Grote van Pruisen, van de hand van Rembrandt, dat in zijn kamer hing.

Baur probeerde Hitler er naar eigen zeggen nog van te weerhouden om zelfmoord te plegen, omdat alles dan “binnen een paar uur in elkaar zou stuiken”. Zonder resultaat, echter. “Mijn soldaten kunnen en willen het niet meer volhouden. Ik kan het niet meer aan”, antwoordde Hitler.

De bunker waar Hitler verscholen zat op het einde van zijn leven. Boven het bureau het portret van Frederik de Grote. Beeld EPA

De Führer gaf ook aan dat de Russen al op de Potsdamer Platz waren en dat ze de opdracht hadden gekregen om hem levend te vangen, naar verluidt met behulp van slaapgas. Hij voegde eraan toe dat hij opdracht had gegeven om zijn lijk en dat van zijn vrouw Eva Braun te verbranden, omdat hij bang was dat ze voor de show opgehangen zouden worden. Net zoals het lijk van Benito Mussolini - de leider van fascistisch Italië - ondersteboven was opgehangen aan een portaalbalk van een benzinestation in Milaan, net na zijn executie op 28 april 1945.

Grafsteen

Volgens Hitler zou op zijn grafsteen geschreven moeten worden dat hij “het slachtoffer” werd “van zijn generaals”. Dat waren meteen de laatste woorden die hij tegen Baur zei. “Betz en ik schudden stilletjes de hand van Hitler en vertrokken”, voegde de piloot er in zijn getuigenis aan toe.

Na de ontmoeting met Hitler vertrokken Baur en Betz om papieren te vernietigen en zich klaar te maken om te vluchten uit de Rijkskanselarij. Toen hij enkele uren later terugkeerde naar de bunker om het beloofde portret op te halen, zag hij aan de voorkant van de privékamers rook hangen.

Eva Braun en Adolf Hitler op het terras van de Berghof, het huis van de Duitse dictator in het zuiden van Duitsland. Beeld AP

“Verschillende bewakers van de SS liepen opgewonden op en neer”, aldus Baur. “Ik vroeg: ‘Is het allemaal voorbij?’ ‘Ja.’ ‘Waar zijn de lijken?’ ‘In de tuin van de keizerlijke kanselarij.’”

‘Extreem geschokt’

Baur zei “extreem geschokt” te zijn door wat er gebeurd was. “Toen ik afscheid nam van Hitler, was het 18-19 uur. Toen ik terugkeerde moet het rond 21 uur geweest zijn”, herinnerde hij zich nog.

Adolf Hitler en Eva Braun pleegden op 30 april 1945 zelfmoord. Een dag eerder waren ze nog getrouwd. Ze namen allebei kaliumcyanide in. Hitler schoot zichzelf ook nog eens door het hoofd.

Een foto van Hitler en Braun uit 1933. Beeld World History Archive

Hun verkoolde lichamen werden op 13 mei 1945 ontdekt in de tuin van de Rijkskanselarij door leden van de Sovjet-Russische contraspionage (SMERSJ), zo meldt de FSB. “De authenticiteit werd bevestigd door talrijke forensische medische onderzoeken”, klinkt het.

Geamputeerd

Baur zelf vluchtte na de dood van Hitler in de richting van de frontlinie van de westelijke geallieerden. Tijdens zijn vlucht werd hij in het been geschoten en gevangengenomen door de Sovjets. Uiteindelijk moest zijn been geamputeerd worden. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel en keerde na zijn vrijlating terug naar West-Duitsland. Hij stierf in 1993 op 95-jarige leeftijd.