Podcast Duidelijk (24 min)

► Zijn de Oekraïners de oorlog echt aan het winnen? ‘We hebben ons allemaal door hen laten foppen’

Kris Quanten is professor Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Beeld Reuters

Met een onverwacht offensief in het noordoosten van het land hebben de Oekraïners in enkele dagen tijd minstens 3.000 vierkante kilometer heroverd op de Russen. Voor sommigen genoeg om te besluiten dat Oekraïne de oorlog aan het winnen is, anderen wijzen er dan weer op dat Rusland nog steeds een heel groot deel van het land in zijn macht heeft. Wat betekent die Oekraïense succes nu echt voor het verdere verloop van de oorlog, en wat zal de reactie van Poetin zijn?