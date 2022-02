Zij zijn tegen het Covid Safe Ticket: ‘Bij zo'n ingrijpende maatregel moet je het verband kunnen aantonen’

Nederland schrapt het Covid Safe Ticket vanaf 25 februari. Wanneer volgt ons land? Liever vandaag dan morgen, vinden deze drie personen. ‘De politiek heeft het CST gebetonneerd.’

‘Het CST verdwijnt binnenkort? Dat wil ik toch nuanceren’

Matthias Dobbelaere-Welvaert (34), privacy-activist

“Ja, wellicht verdwijnt het Covid Safe Ticket wanneer het Overlegcomite overschakelt op code geel. En ja, dat is wellicht begin maart. Maar dat wil ik toch even nuanceren. Het was eerst een tijdelijke maatregel om te kunnen reizen binnen Europa in de zomer van 2020. Intussen besliste de regering om van het CST een van de permanente maatregelen in de toolbox te maken. Kortom, de politiek heeft het CST gebetonneerd.

“Er zijn volgens mij drie scenario’s: ofwel is corona na de zomer weg. Ofwel, en dat is waarschijnlijker, duikt er een nieuwe variant op. Op dat moment kan de regering het CST opnieuw activeren, bijvoorbeeld om iedereen aan te manen een vierde prik te nemen. Maar, ten derde, ook als corona wegblijft, is een grote griepepidemie mogelijk. Coronacommissaris Pedro Facon heeft al gezegd dat hij in zo’n geval over een instrument als het CST wil kunnen beschikken.

Matthias Dobbelaere-Welvaert. Beeld Wouter Van Vooren

“Daarom willen wij een rechterlijke toets. Er lopen drie rechtszaken van ons tegen het CST. Waarom? Eerst en vooral om onze privacy: nog altijd bevat de QR-code die we laten scannen door een cafébaas heel wat persoonlijke informatie, van onze naam tot en met onze geboortedatum. Dat hoeft toch niet? Ik moet mijn medische status tonen aan een volstrekt willekeurige burger, geen dokter of agent. Daarnaast is er de ethische vraag. Je moet al gevaccineerd zijn om deel te nemen aan heel banale activiteiten, zoals uit gaan eten of naar de film gaan.”

‘Het CST zorgde er niet voor dat meer mensen zich lieten vaccineren’

Joris Vaesen (30), data-expert en man achter covid-vaccinatie.be

“Waarom ik me op Twitter negatief uitlaat over het Covid Safe Ticket? Het houdt me allang bezig. Heel vaak kwamen politici met het argument dat het CST ervoor zou zorgen dat meer mensen zich zouden laten vaccineren. Dat ben ik gaan becijferen: klopt dat nu ook? Nee dus. Het CST heeft er in de vierde golf, toen de curves naar boven gingen en er meer druk was, niet voor gezorgd dat meer mensen een eerste prik lieten zetten.

“Dan zeggen politici nu, op het moment dat de curves naar beneden gaan, dat het CST behouden blijft om mensen richting een boosterprik te leiden. Vanaf 1 maart zullen enkel mensen met een boosterprik nog een groen scherm krijgen. Dat vond ik nog frappanter. Dat nieuws kwam naar buiten op 3 februari. Toen was 71,38 procent van de volwassenen geboosterd. Twee weken later, op 15 februari, was dat 72,90 procent van de mensen. Maar die stijging kun je niet louter toekennen aan het CST. Want twee weken voor de verplichting van de boosterprik bekend raakte, had nog maar 67,95 procent van de volwassenen een derde prik gekregen.

Joris Vaesen. Beeld Bob Van Mol

“Ik vind geen oorzakelijk verband. Terwijl dat net zo belangrijk is. Voor andere maatregelen hebben we die wetenschappelijke onderbouwing wel. Je kunt aantonen dat vaccins leiden tot minder ziekenhuisopnames en mensen op intensieve zorg. Maar voor het CST niet. Als je zo’n ingrijpende maatregel neemt, dan moet je dat oorzakelijk verband kunnen aantonen.”

‘Het CST neemt de spontaniteit uit onze bar weg’

Charlene De Buysere (33), zaakvoerster WAY Specialty Coffee Roasters

“Ik denk dat we nu op het punt gekomen zijn dat de overheid de algemene controle wat meer mag lossen. Zeker nu bewezen is dat de nieuwe variant minder agressief is. Zo kan iedereen meer zelf kiezen hoe ze zichzelf beschermen. Er is ook gewoon niet zo makkelijk een lijn in te trekken. Neem nu mijn situatie: ik sta in de horeca en zie elke dag veel meer mensen dan de doorsnee persoon. Maar ik heb nog geen corona gehad.

“Toch moeten wij inderdaad nog even wachten voordat het Covid Safe Ticket verdwijnt. Dat het in Nederland sneller gaat? Als het van mij zou afhangen, verdwijnt het hier ook liever morgen. Al moet ik toegeven dat het stoppen van het thuiswerk nog belangrijker is. Waarom? Het is gewoon niet gezond. De mentale gezondheid van mensen lijdt eronder. En specifiek voor een dagzaak als de onze - wij liggen op een site met veel bedrijven - betekent thuiswerk gewoon minder klanten.

Charlene De Buysere. Beeld Wouter Maeckelberghe

“Of het CST invloed heeft gehad op onze zaak? Nee, niet op het financiële luik. Wel op de spontaniteit. Het CST neemt dat volledig weg. Zeker bij vaste klanten is het lastig. Mensen die elke dag komen, die we door en door kennen, van wie we weten dat ze thuisblijven als ze ziek zijn - omdat ze dat gewoon tegen ons zeggen - ook hun moeten we elke dag vragen of we hun CST mogen zien.

“Ook voor mezelf: als ik na het werk ergens nog iets wil gaan drinken of eten maar de batterij van mijn smartphone is leeg, tja, dan zit dat er niet in.”