‘Zij willen ook delen wat ze meegemaakt hebben’: over de drie nieuwe getuigen tegen Bart De Pauw

Bovenop de dertien vrouwen in het proces rond belaging tegen Bart De Pauw hebben zich drie nieuwe ontvangsters van seksueel getinte sms’jes bij advocate Christine Mussche gemeld, zo bericht VTM. Het proces begint volgende week woensdag.

Negen dames, onder wie actrices Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard, Lize Feryn en Liesa Naert, stelden zich burgerlijke partij tegen de tv-maker. Vier anderen vrouwen die hetzelfde zeggen te hebben meegemaakt verkozen om dat niet te doen. Ook zij voelden zich bestookt met veel seksueel getinte en/of opdringerige berichtjes op een moment waarop De Pauw als regisseur hun hiërarchische overste was, maar wensten zich liever niet te manifesteren op een openbare rechtszaak. Volgende week woensdag start voor de correctionele rechtbank in Mechelen het proces tegen Bart De Pauw (53).

Er hebben zich nu drie nieuwe slachtoffers bij advocate Christine Mussche gemeld. “Ik heb melding gemaakt van deze drie gevallen in mijn conclusies die ik met het oog op het proces aan de andere partijen heb bezorgd”, zegt Mussche. “Deze mensen wensen zich geen burgerlijke partij te stellen, en dat is hun volste recht. Het liefst zouden ze natuurlijk met rust worden gelaten.”

‘Smoking hot’

Doordat het onderzoek in de zaak-De Pauw is afgesloten, kunnen de drie zich in de lopende strafzaak geen burgerlijke partij meer stellen. Dat kon nog tot in mei, en journalist Faroek Ozgünes (VTM) stelde zich woensdag in een commentaar bij zijn nieuwsitem de vraag waarom de vrouwen nu pas naar voren komen. “Men creëert nu wel een sfeer alsof er nog veel meer slachtoffers zouden zijn”, zegt hij. “Maar deze mensen zijn nooit verhoord door de politie of de onderzoeksrechter. Misschien willen zij de heisa ontlopen, maar het is wel lastig om deze meldingen op dit proces te beoordelen.”

Het dossier-Bart De Pauw bulkt van de sms’jes, stijl: “Wat zag je er weer smoking hot uit. Ik zou je willen neuken.”

De zaak-De Pauw maakte de voorbije jaren vooral duidelijk dat mensen die te maken krijgen met dit soort gedrag bij de bescheidenste reactie, zoals anoniem praten met de preventieadviseur van de werkgever of contact zoeken met de advocate van andere slachtoffers om daar een getuigenis af te leggen, bijna onvermijdelijk leidt tot publieke openbaring.

Naar aanleiding van twee aanvankelijk als anoniem bedoelde meldingen zette de VRT in november 2017 de samenwerking met Bart De Pauw stop. Hij reageerde met een video waarin hij de woorden uitsprak: “Maar stalking is wel een misdrijf.” Maaike Cafmeyer en Liesa Naert hoopten met hun initiële actie vooral te bekomen dat jongere collega-actrices niet hetzelfde zouden meemaken als zij.

Kort voor het losbarsten van de zaak-De Pauw zorgde een wetswijziging naar aanleiding van een zelfmoord ervoor dat belaging niet langer een klachtmisdrijf is. Vroeger konden politie en het parket pas stappen ondernomen nadat een slachtoffer klacht had neergelegd. In de praktijk voelen de meeste slachtoffers – ook in de zaak-De Pauw – daar weinig voor. Door de nieuwe wet hoort het parket alert te zijn voor elke vorm van stalking en waar het dat nodig acht uit eigen beweging een onderzoek te starten. Het Mechelse parket had na het door De Pauw via sociale media verspreide filmpje geen andere keuze dan een onderzoeksrechter aan te stellen voor een huiszoeking bij de VRT.

“De drie betrokken personen zijn ingelicht en aanvaarden de consequenties”, zegt Mussche. “Zij zich ervan bewust dat hun identiteit volgende week wel eens geopenbaard zou kunnen worden. Zij vinden dat natuurlijk verre van aangenaam. Toch wensen zij hun getuigenis te brengen. Zij willen hardop kunnen zeggen: ‘Dit is wat wij hebben meegemaakt.’ Het is zeker niet de eerste keer dat er kort voor de start van een proces bijkomende getuigenissen komen. Dat gebeurt heel frequent in strafzaken.”

Op het proces-De Pauw komen volgende week in eerste instantie de burgerlijke partijen aan het woord.