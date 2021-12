Zij maakten het verschil: dit zijn de invloedrijkste vrouwen van 2021

Sporters, activisten, beleidsmensen. Welke vrouwen hebben het verschil gemaakt in het voorbij jaar? De Financial Times vroeg het aan de meest invloedrijke vrouwen ter wereld zelf. Een kleine selectie uit de lijst van 25.

(Lees verder onder de tabel)

Leaders: wie trekt aan de kar?

Voor Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, is Ngozi Okonjo-Iweala (67) de uitverkoren kandidate. De directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie kwam dit voorjaar pas aan het roer van de WTO. Met de pandemie die een internationaal handelsnetwerk ontwricht dat al werd uitgedaagd door toenemend protectionisme, en met vaccinnationalisme als een grote bedreiging voor de wereldeconomie, had de wereld een sterke leider nodig, meent Lagarde. “Ze heeft glazen plafonds verbrijzeld met haar complete competentie, absolute integriteit en goed humeur”, schrijft Lagarde.

Voor Minouche Shafik, de directeur van de London School of Economics, is Gita Gopinath (50) die dame die zich liet opmerken in dit turbulente jaar. De Indiase econome Gopinath is sinds 2019 hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zij bedacht de term ‘The Great Lockdown’, om de recessie te beschrijven waarmee de wereldeconomie te maken heeft gehad. “Ze speelde een sleutelrol bij het vormgeven van de reactie van het fonds. Dit vertaalde zich in razendsnelle noodfinanciering voor 88 landen”, merkt Shafik op. “Ze bewees dat je gedurfde standpunten kunt innemen over grote macro-economische kwesties zonder macho te zijn.”

Gita Gopinath, hoofdeconome van het IMF. Beeld AFP

Ook Mary Barra (59) zit als CEO van General Motors in een macho-omgeving, vindt Jane Fraser, CEO van Citigroup. Barra wil de hele GM-vloot elektrificeren. “Ze koppelt haar visie voor de auto-industrie aan haar leiderschap op het gebied van klimaat. Ze komt op voor vrouwen, en pleit voor STEM-educatie voor jonge meisjes.”

Heroes: wie durft de macht uit te dagen?

“Sport is een microkosmos van de samenleving”, schrijft sporticoon en voorvechter van gelijkheid Billie Jean King, die Naomi Osaka (24) nomineert. “Ze is een van de succesvolste zakenvrouwen in de sport, een pleitbezorger voor raciale rechtvaardigheid en ze overstijgt sport door haar platform te gebruiken om prioriteit te geven aan gezondheid en welzijn. Door dit te doen, heeft ze individuen over de hele wereld geïnspireerd en een gesprek op gang gebracht over geestelijke gezondheid. Ze heeft ons laten zien dat ‘het oké is om niet oké te zijn’.”

Tennisster Naomi Osaka . Beeld -

Klimaatactiviste Greta Thunberg bleef ook dicht bij haar domein door advocate Vanessa Nakate (25) in de schijnwerper te plaatsen. De Oegandese startte een eigen klimaatbeweging in haar thuisland en sprak onlangs op de klimaattop in Glasgow. “Vanessa’s stem in het klimaatdebat is absoluut essentieel. In deze tijden, waarin het voelt alsof mensen meer gefocust zijn op wat ze moeten zeggen om als beleefd te worden beschouwd, in plaats van op wat er eigenlijk moet worden gezegd, spreekt Vanessa de waarheid tegen de macht.”

Daar weet Malala Yousafzai alles van. De Nobelprijswinnaar voor de Vrede is onder de indruk van student en activiste Sotooda Forotan (15). Toen de taliban Afghanistan overnamen, dwongen ze miljoenen meisjes van school. “In de donkere dagen die volgden, heb ik veel Afghaanse vrouwen en meisjes ontmoet en gesproken. Maar één jonge vrouw viel me op: Sotooda Forotan”, schrijft Malala Yousafzai. “Haar onverschrokkenheid en kracht dreven de talibanleiders in Herat ertoe om meisjes terug te laten keren naar de middelbare school.”

Creators: wie maakt het verschil?

Modeontwerpster en filantrope Diane von Fürstenberg is onder de indruk van Gabriela Hearst (45). De Uruguayaanse designer is creatief directeur van Richemont-merk Chloé. Als ontwerper van het Franse modehuis heeft ze energie gebracht en toch de vrouwelijkheid behouden die zo synoniem is aan Chloé, zegt Fürstenberg. “Gabriela’s visie is vrouwelijk zonder girly te zijn.”

Ook filmaker Chloé Zhao (39) liet van zich spreken dit jaar, meent Jo Ellison, hoofdredacteur van de FT’s How to Spend It. Zhao is de eerste Aziatische vrouw, de eerste gekleurde vrouw en pas de tweede vrouw die ooit de Academy Award voor beste regisseur won voor Nomadland. “Rustig, onafhankelijk, met een creatieve focus op sociale kwesties, vinkte Zhao alle vakjes aan voor de nobele waardigheid van het maken van films.” Ze verbaasde met Marvel-zijstapje Eternals, naar verwachting een van de winstgevendste films van de superheldenfranchise. “Ze baant haar eigen weg door het Hollywood-studiosysteem.”

De in China geboren regisseur en scriptschrijver Chloé Zhao. Beeld EPA

Dat geldt ook voor Scarlett Johansson (37), merkt zakelijke commentator bij FT Brooke Masters op. “Scarlett Johansson is de best betaalde actrice van Hollywood in drie van de afgelopen vier jaar. Dit jaar daagde ze het bioscoopestablishment uit door Disney aan te klagen voor het gelijktijdig uitbrengen van haar film Black Widow op het streamingkanaal en in de bioscopen.”