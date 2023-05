Zij kregen kinderen via ‘massadonor’ Jonathan M.: ‘Hij kan echt heel goed liegen en bedriegen’

Jonathan M. verwekte minstens vijfhonderdvijftig kinderen bij Belgische en Nederlandse vrouwen. Eind vorige week verbood een Nederlandse rechter hem nog zaad te doneren. Twee vrouwen die via deze ‘massadonor’ kinderen kregen, doen hun verhaal.

Natalie Dijkdrenth (39), docent Nederlands: ‘Hij kwam heel charmant en intelligent over’

“Ik hoopte dat de uitspraak van de rechtbank zou zijn dat ze onze donor nog zouden verbieden om zijn zaad te doneren, en dat is gelukt. De dwangsommen van 100.000 euro had ik niet verwacht. De rechter heeft gesnapt dat hij zonder geldboete niet zou stoppen. Zij heeft puur naar het belang van de kinderen gekeken en dat stemt ons zeer tevreden.

“Ik heb Maarten − die alias gebruikte hij toen − gevonden via een gespecialiseerde website. Hij zei dat hij een schuilnaam gebruikte omdat hij docent was en niet wilde dat zijn leerlingen wisten dat hij doneerde. Ik vond dat een plausibele verklaring. Op het internet vond ik ook een filmpje waarin hij les gaf, ik had dus geen argwaan.

“Ik wilde geen anonieme donor via een kliniek omdat je daar enkel de kleur van de ogen, het haar en de huid kunt kiezen. Dat voelde niet goed genoeg voor mij. Je kind heeft toch voor de helft het DNA van de spermadonor. Ik wilde die man recht in de ogen kijken en voelen of ik een connectie met hem had. Bij de eerste ontmoeting vertelde hij dat hij vijf kinderen wilde maken en dat ik vrouw nummer drie was. Ik voelde me uitverkoren.

“Hij kwam heel charmant en intelligent over. Mocht ik op mannen vallen, dan maakte hij een kans bij mij.

“In 2012 heb ik mijn zoon gekregen. In 2020, enkele jaren nadat ik mijn huidige partner Suzanne had ontmoet, wilden we nog een kindje van hem. Hij kwam toen bij ons thuis en zei dat hij 25 kinderen wilde verwekken. Ook daar had hij een begrijpelijke uitleg voor. We hebben uiteindelijk geen tweede kindje gekregen omdat hij heel vaak in het buitenland verbleef − hij is erg bezig met cryptomunten − en daarna kwam corona.

“De dag nadat we een artikel over Jonathan M. hadden gelezen in de Volkskrant − onze zoon was toen 8 − hebben we hem alles in kindertaal uitgelegd. We hebben de acties van Jonathan toen afgewezen, maar niet zijn persoon. Onze zoon reageerde pienter, maar gelaten.

“Had ik op voorhand geweten dat onze donor vijfhonderd kinderen zou maken, dan had ik keihard ‘neen’ gezegd. Ik heb drie zusjes en het is op volwassen leeftijd al geen sinecure om met hen een innige relatie te hebben. Hoe gaat mijn zoon ooit zijn vijfhonderd halfbroertjes en halfzusjes kunnen kennen? Als hij gaat daten, is er ook grote kans dat hij een van hen leert kennen en er zich toe aangetrokken voelt.

“En toch... het klinkt misschien raar, maar wij blijven Jonathan ook dankbaar. Hij brengt leuke kinderen voort en het is een privilege om onze zoon te zien opgroeien.”

Joyce Zwaart (34), verpleegkundige: ‘Onze kinderen weten dat ze honderden broertjes en zusjes hebben’

Joyce Zwaart: 'Ik was wel heel boos toen ik het te weten kwam. Onze kinderen moeten hier levenslang mee omgaan.' Beeld Thomas Nolf

“Mijn man en ik hebben via zelfinseminatie twee kinderen gekregen met Jonathan M. We kozen voor deze weg omdat mijn man onvruchtbaar is. We leerden hem kennen op een website, gingen samen lunchen en hadden een klik. Hij had humor, hij was een makkelijke gesprekspartner.

“Hij vertelde ons toen dat ons kind het vierde kind zou zijn en dat hij maximaal tien gezinnen wilde helpen. Wij dachten dat hij dus maximaal 25 kinderen zou verwekken, wat in Nederland de richtlijn is. Ik hoop wel dat dit nog wet wordt, zodat andere ouders niet hetzelfde moeten meemaken als wij.

“Onze kinderen werden geboren in 2014 en 2017. Onze jongste is van enkele maanden voordat Jonathan op de zwarte lijst van enkele donorklinieken belandde, waar hij veelvuldig doneerde.

“Nu lijkt hij een heel andere man dan degene die wij leerden kennen. Nu lijkt hij gestoord, toen leek het je buurman. Alle moeders met wie ik contact heb, hebben hetzelfde. Hij kan echt heel goed liegen en bedriegen. Dat we hem niet doorzagen, ligt dus aan hem. Niet aan ons.

“Je kunt enkel speculeren over de reden waarom hij het heeft gedaan. Hij geeft zelf altijd een andere reden op. In de rechtbank zei hij dat hij doorgeslagen is in zijn enthousiasme. Op YouTube-filmpjes zegt hij dat hij een enorme familie wou laten ontstaan en verwijst hij naar de oertijd of naar Afrikaanse stammen waar mannen kinderen bij meerdere vrouwen hebben. Dat streefde hij blijkbaar na.

“Onze kinderen weten dat ze honderden broertjes en zusjes hebben. We doen daar niet stiekem over, we willen niet dat ze zich schamen. De oudste kijkt in de klas naar het Jeugdjournaal, waar er vorige week een item was over de rechtszaak. De juf heeft het toen heel goed aangepakt en de klasgenootjes vragen laten stellen aan onze dochter.

“Ik was wel heel boos toen ik het te weten kwam. Onze kinderen moeten hier levenslang mee omgaan. In Almere alleen al wonen er zeven kinderen die verwekt zijn met zijn zaad. Die gaan elkaar ongetwijfeld tegenkomen op de leeftijd dat ze liefjes krijgen. Terwijl je hun juist een zorgeloze jeugd toewenst. Er is nog vijf generaties lang, zo blijkt uit onderzoek van biologen, een risico op genetische afwijkingen wanneer verwanten kinderen krijgen.

“Weet je hoe hij daarop reageert? ‘De kinderen moeten maar op hun sociale media zetten dat ze mijn kind zijn’, zegt hij. Hij heeft echt totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel of empathie.”