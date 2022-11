Zij gingen écht anders leven voor het klimaat: ‘Ik heb maar van één ding spijt: ik had sneller moeten verhuizen’

Alleen met grote systeemveranderingen zullen we een min of meer gunstige uitweg uit de klimaatcrisis vinden. Maar dat betekent niet dat individuele acties geen impact hebben. Deze vijf gooiden, elk op hun manier, hun leven over een totaal andere boeg voor een betere toekomst en een gelukkiger nu.

Geoffrey Saubain: ‘We willen een betere plek creëren voor de volgende generaties, bijvoorbeeld door niet meer afhankelijk te zijn van multinationals’ Beeld Rebecca Fertinel

Loodgieter Geoffrey Saubain (39) zette de schouders onder een zelfvoorzienende gemeenschap in Melle

Langs een steenweg in Melle bouwden vrijwilligers een zeldzame microbiotoop. In een imposante serre staan vijgenstruiken naast appel- en perzikbomen. Tussen de groepjes groen staan bij elkaar gesprokkelde tuinsetjes, houten sculpturen en een werkbank met een boek van Nietzsche onder lege theekoppen. In de kleinere serres staan snijbiet, spinazie en selderij klaar om geoogst te worden. “We doen aan permacultuur, een oude techniek waarbij je verschillende gewassen door elkaar zaait, zonder pesticiden, wat uitputting van de grond voorkomt”, vertelt Geoffrey Saubain, oprichter van Dwarsligger, een gemeenschap die ervan droomt om volledig zelfvoorzienend te leven.

Al twaalf jaar beoefent hij wekelijks een mix van hathayoga, tai chi en qi gong. “Yoga is veel meer dan stretch­oefeningen. Het is een levenswijze, een manier om ervoor te zorgen dat je denken en je doen op één lijn zitten.” Drie jaar geleden was Geoffrey nog voltijds loodgieter. Hij had een woning en een lening, maar gelukkig was hij niet. Hij zette zijn schouders onder Dwarsligger, een domein van zo’n 5 hectare groot. “We willen soeverein zijn, maar het is niet de bedoeling om ons af te scheiden van de samen­leving”, vertelt Geoffrey. “We willen net een ontmoetingsplek voor jong en oud zijn. Onze bedoeling is een betere plek te creëren voor de volgende generaties, bijvoorbeeld door supermarkten weg te werken en niet meer afhankelijk van multinationals te zijn.”

Beeld Rebecca Fertinel

De groep bouwt stelselmatig aan die ideale, circulaire minigemeenschap. Achter de serres ligt een water­plas: het ‘strand’ van Melle. Even verderop staan zonnepanelen. Aan de andere kant van de straat staan bijenkasten, een tiental geredde paarden en de beginselen van een voedselbos. De leden van Dwarsligger wonen niet op het domein, maar dromen wel van een commune. “De wetgeving laat slechts één tiny house per bouwgrond toe. Een tentoonstelling over alternatieve woonvormen zou dan weer wel mogen”, zucht Geoffrey. “Een project als Dwarsligger kan onder de Vlaamse wetgeving alleen maar bestaan als er een gedoogbeleid is. We mogen bijvoorbeeld geen yogales geven, want op landbouwgrond of in parkgebied is dat een zonevreemde activiteit. Zo zijn er wel meer absurde regeltjes.”

Dwarsligger telt 450 leden. Ze betalen 33 euro voor een jaar. “We verhuren ook volkstuintjes en werkruimtes. We verkopen een deel van onze oogst en organiseren workshops rond meditatie en zingeving. Binnenkort willen we voedselpakketten voorzien of een plukboerderij starten. Vanaf duizend leden zullen we onze huur en kosten kunnen dekken, maar voorlopig is het moeilijk om rond te komen. Ik ben weer deeltijds aan de slag als loodgieter. Ik kan niet anders.”

Marlies Van Wemmel: ‘Ik ga nooit meer terug naar vroeger. Minder kopen bevordert je creativiteit en je connectie met de buitenwereld.’ Beeld Rebecca Fertinel

Marlies Van Wemmel (40) besloot om een jaar lang niets nieuws te kopen

Marlies Van Wemmel startte 2022 met een solide belofte aan zichzelf. Ze zou een jaar lang niets nieuws kopen. Geen kleding of wc-papier, geen pmd-zak of bouwmateriaal voor de nieuwe slaapkamer. “Ik was sowieso al een liefhebber van kringwinkels en weggeefgroepen”, vertelt Marlies. “Maar toen ik vorig jaar op de school van mijn kinderen een weggeefkast installeerde, en die al snel uitpuilde met gedoneerde spulletjes, besefte ik hoeveel brol we met zijn allen mee naar huis sleuren. Dat vastgelopen containerschip in het Suezkanaal, vol spullen uit Azië, was de druppel.”

Die koopdrang beteugelen zou wel meevallen, dacht Marlies, maar elf maanden na de start van #niksnieuwjaar blijkt dat kopen een grotere plek innam dan ze dacht. “Ik was tussendoor altijd wel aan het onlineshoppen. Ik haalde dingen in huis die ik niet echt nodig had. Het wordt ons aangepraat door reclamebureaus, maar ook door elkaar. Het valt me op dat zelfs de grootste alternatievelingen er nog altijd van uitgaan dat we dingen moeten kopen: ‘Gauw even een plintje halen in de doe-het-zelfwinkel.’ Terwijl er zo veel andere oplossingen zijn. Ik heb onlangs plinten gevonden op Marketplace. Oké, ik kon niet kiezen tussen een holle of bolle plint. Ik zoek spullen bij elkaar, maar dat lukt ook wel.”

Beeld Rebecca Fertinel

Marlies renoveert haar slaap­kamer en vindt bouwmaterialen op de gekste plaatsen. “Verfmateriaal vind je geregeld in de kringwinkel, maar je kan ook een oproep plaatsen op een weggeefgroep op Facebook. Ik zit ook in LETS, een groep voor ruileconomie. Een van de leden verzamelt isolatie en mdf-platen in zijn garage. Nog een tip is de Materialenbank in Leuven, een webwinkel met gerecupereerd bouwmateriaal. Er zijn zo veel creatieve oplossingen. Laatst kreeg ik een rol pmd-zakken van iemand die zijn huis leegmaakte en begin dit jaar kreeg ik een berg wc-papier van een schooldirectie die andere wc-houders had gekocht en met die rollen geen blijf wist. En ik heb een winkeltje ontdekt van mensen die huizen leegmaken en bijvoorbeeld halflege flessen afwasmiddel verkopen. Voeding, medicatie en brandstoffen koop ik wel nog nieuw. Ik probeer zoveel mogelijk bio te kopen, maar soms vul ik mijn frigo met eten uit de supermarkt. Ik moet ook aan mijn portemonnee denken.

“Of ik het experiment soms beu ben? Ik begin weleens te schuifelen op mijn stoel als ik écht iets wil kopen. (lacht) Soms voel ik de neiging om te trichen. Ik heb het vooral moeilijk als ik mijn creatieve vrienden niet kan steunen. Een vriendin schreef onlangs een boek en dat wou ik graag kopen. Ik overweeg om gewoon geld te geven en te zeggen: ik moet je boek niet hebben. (lacht) Onlangs heb ik zonder het goed te beseffen echt iets gekocht. Een gerecycleerd ding: gesoldeerde koperdraadjes, platgeklopt tot bladwijzer. 2 euro. Ik koester het als een aandenken aan een mooie avond. Ik ga alleszins nooit meer terug naar vroeger. Minder kopen werkt. Zeg luidop wat je nodig hebt. Het bevordert je creativiteit en je connectie met de buitenwereld.”

Boon Breyne: ‘Ik wil de ingenieur zijn die durft te zeggen dat nieuwe technologie ons níét afdoende zal helpen.’ Beeld Rebecca Fertinel

Burgerlijk ingenieur Boon Breyne (26) zei de autosector adieu en werd fulltime activist

Als kind was Boon Breyne al gefascineerd door auto’s. Hij droomde ervan een eigen automerk op te richten en miste tien jaar lang geen enkele Formule 1-race. De West-Vlaming ging niet in Gent studeren, zoals de meeste van zijn streekgenoten, maar wel in Leuven. “Alleen daar kon ik binnen de studie voor burgerlijk ingenieur een specia­lisatiejaar autotechnologie volgen”, vertelt Boon. “Eindelijk kon ik me echt onderdompelen in wat me het meest interesseerde. Maar dan was er die prof die buiten zijn vakgebied durfde te kijken en me een grafiek voorschotelde over de vergelijking tussen uitstootgrenswaarden van verbrandingsmotoren en luchtkwaliteit. Ik begon me te verdiepen in de uitstootreglementering op Europees en mondiaal vlak en de impact van broeikasgassen, smog en fijnstof.”

Boon evolueerde op die manier van een ongecompliceerde autoliefhebber naar een ingenieur met diepgaande klimaatkennis. Maar toen hij in 2018 afstudeerde, nam hij toch nog een job aan bij een bedrijf dat versnellingsbakken voor sportwagens maakt. Later werkte hij als application engineer in de elektrische automobielsector. “Het was een periode van cognitieve dissonantie”, legt Boon uit. “Ik had geleerd over de ecologische vernieling en hoewel ik nog een carrière startte in de autosector, voelde ik steeds meer frictie. Zelfs elektrische auto’s ontwikkelen leek me geen zinvol deel van de oplossing. Efficiëntiewinst op het vlak van technologie leidt op termijn toch maar tot meer verbruik. Een houthakker die zijn bijl omruilt voor een zaagmachine zal alleen maar méér bomen kappen. Het productie­proces van een elektrische wagen verbruikt bovendien meer energie dan het maken van auto’s met verbrandingsmotor. Ik werkte op een bureau dat uitkeek op de E17 en kreeg dat vraagstuk maar niet uit mijn hoofd. Ik maakte mezelf wijs dat alles oké was. Maar ik was er wel op gebrand om altijd met de trein naar het werk te gaan, en zeker niet met de auto.”

Dit jaar nam Boon ontslag. Hij is nu fulltime activist bij Youth For Climate Belgium. Hij organiseert marsen en lezingen, en gaf een TED-talk waarin hij een gepassioneerd pleidooi gaf voor een ‘no blaming, no shaming’-aanpak van de klimaatcrisis: we moeten er geen wij-zijverhaal van maken, maar samenwerken. “Mensen denken dat die slimme ingenieurs genoeg groene innovaties zullen uitvinden om ons uit de klimaatcrisis te trekken. Ik wil net die ingenieur zijn die in Brussel durft te zeggen dat politieke moed en actie wél nodig zijn, en dat die nieuwe technologie ons níét afdoende zal helpen. Ik voel me trouwens enorm verraden door de autosector. De passie van een hele generatie ingenieurs wordt misbruikt om racebolides te bouwen, louter als marketing voor brandstofbedrijven.”

Jessika Evenepoel: ‘Ons plan was om de wetstraat te blokkeren, maar er kwam meteen een massa politie op ons af. We zijn weggesleurd als patattenzakken’ Beeld Rebecca Fertinel

Jessika Evenepoel (32), jeugdpsychiater, sloot zich aan bij Extinction Rebellion

Een filmpje over wanpraktijken in slachthuizen deed Jessika Evenepoel in haar studententijd vegetariër worden. Ze vliegt niet, is aangesloten bij een duurzame bank, heeft geen rijbewijs en koos als jeugdpsychiater een job waar ze met de fiets naartoe kan. De beelden van de overstromingen in Wallonië vormden vorig jaar een nieuw kantelpunt. “Ik was boos op de samenleving en vooral op de politiek. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren en toch strompelen we maar wat verder. Om wanhopig van te worden”, vertelt Jessika. Ze besloot om geen nieuwe kleren meer te kopen en veganistisch te worden.

Om ervoor te zorgen dat haar individuele acties meer impact hadden, sloot ze zich vorig jaar aan bij de ­Gentse tak van de internationale klimaatbeweging Extinction Rebellion. Ze werd ook lid van hun sambagroep, die protestacties van opzwepende drums voorziet. “Ik begon te beseffen dat het makkelijk is om het politieke beleid te zien als iets dat buiten jezelf ligt, iets waar je als burger toch niets aan kan veranderen. Je hoeft niet in de politiek te gaan om invloed te hebben. Via betogingen en burgerlijke ongehoorzaamheid kan je net zo goed dingen in beweging brengen.”

Beeld Rebecca Fertinel

Onlangs belandde ze na een protestactie in Brussel in de cel, samen met haar schoonmoeder, die al langer lid was. “Ons plan was om de Wetstraat te blokkeren, maar er kwam meteen een massa politie op ons af. Er cirkelden zelfs helikopters boven onze hoofden. We zijn erin geslaagd een kleine blokkade te vormen, maar zijn dan weggesleurd als patattenzakken. We zijn met 238 in de cel beland. Best een bijzonder uitje met de schoonmoeder.” (lacht)

Jessika is open over haar engagement, maar voelt dat anderen haar intenties soms verkeerd inschatten. “Sommigen kijken ervan op. Mijn ouders zijn zelfs bezorgd. En vaak creëert het een afstand. Mensen lijken te denken dat ik hen beoordeel als zij geen gelijkaardig initiatief nemen, en dat is net het omgekeerde van wat ik wil bereiken. Ik ben niet heiliger dan de paus, noch ben ik aangesloten bij de duurzaamheidspolitie. Als ik met een vriendin ga shoppen en ik koop niets en zij wel, hangt er even een ongemakkelijke sfeer. Als ik op restaurant zit met iemand die vlees bestelt, voelt die vaak de drang om zichzelf te verantwoorden. Dat hoeft helemaal niet. Ik probeer er met mijn acties op te wijzen dat we als individu duurzame keuzes kunnen maken, maar vooral dat we dringend nood hebben aan een systeem waarin het makkelijker en betaalbaarder wordt om zulke keuzes te maken.”

Steven Vromman: ‘Mensen zagen me als een freak die zijn kinderen op een spartaanse manier grootbracht.’ Beeld Rebecca Fertinel

Steven Vromman (62) gaat al veertien jaar door het leven als Low Impact Man

Hoe slechter het gaat met het klimaat, hoe populairder Low Impact Man wordt. Dat merkt Steven Vromman (62) bijvoorbeeld aan het stijgende aantal aanvragen voor lezingen. Ooit was het anders. Toen hij begon, in 2008, was er ook al veel kennis over de klimaatverandering, maar het gevoel van urgentie ontbrak nog. In dat jaar nam hij loopbaanonderbreking omdat hij zijn job als directeur van een Leuvense milieuorganisatie een beetje beu was. In de zetel liggen bleek een weinig inspirerend tijdverdrijf, dus besloot hij om de ecologische tips die hij door de jaren heen had verzameld zelf toe te passen. Hij at geen vlees of vis meer, deed zijn auto weg en stopte met vliegreizen. Zijn missie – proberen om een ‘eerlijke voetafdruk’ van 1,6 hectare te bereiken – werd toen voor Canvas op de voet gevolgd door journalist Patrick De Witte in het programma Low Impact Man; vandaar dus de naam.

Veertien jaar geleden werd Steven doorgaans meewarig bekeken als groene jongen die zich verloor in wereld­vreemdheid. “Mensen dachten dat ik een freak was die zijn kinderen op een spartaanse manier grootbracht. Maar ik heb mijn kinderen nooit gepusht. Als ze bij vrienden of op kamp vlees wilden eten, of met hun spaargeld iets nieuws wilden kopen, mocht dat. De media zochten naar de buitensporigheid in mijn verhaal. En toegegeven, ik was heel fanatiek bezig met de kleine dingen. Te fanatiek. Ik herinner me hoe ik boven mijn gasvuur gebogen stond en me afvroeg wat het minste energie verbruikt: het vuur aansteken met een lucifer of een aansteker.

“Of het dubbel voelt dat ze me nu wél serieus nemen? De energieprijzen hebben veel mensen wakker geschud, maar ze besparen vaak alleen maar om de impact op hun portemonnee te verlagen, en niet zozeer om ecologische overwegingen. Echt erg vind ik dat niet. Ik ga ervan uit dat we met z’n allen gewoonten aanleren die we ook zullen blijven toepassen als de prijzen zakken.”

Beeld Rebecca Fertinel

De fanatieke kantjes heeft Steven laten vallen, maar hij probeert zijn ecologische voetafdruk nog steeds zo klein mogelijk te houden. “Ik heb maar van één ding spijt. Ik had sneller moeten verhuizen. Ik huurde een woning met een barslecht epc. Ik deed thermisch ondergoed aan en hing dikke gordijnen, maar bleef in de miserie zitten. Ik kocht uiteindelijk een supergeïsoleerd appartement in een cohousingpand. Ik heb driedubbel glas, een zonneboiler en een regen­watersysteem. Mijn energie­rekening blijft schappelijk. Huizen beter isoleren zal meer opbrengen dan energiecheques uitdelen en de btw op energie verlagen. Ik maak me dan ook zorgen om Europese overheden die massaal gas importeren, zelfs schaliegas, maar te weinig denken aan manieren om onze gasbehoefte te verminderen.”