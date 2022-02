Zij doen nu al wat de arbeidsdeal mogelijk maakt: ‘Zo’n tienurenwerkdag heeft ook inhoudelijk voordelen’

Meer avondwerk? Langere werkdagen en een kortere werkweek? Voor veel mensen zijn sommige nieuwigheden uit de arbeidsdeal van de federale regering al lang vaste prik. ‘Die drie vrije dagen die ik nu heb, zou ik echt niet zomaar opgeven.’

Karolina Vehent (28): avondwerk in de e-commerce

“Vijf jaar geleden zocht ik gewoon een vaste job, en ben ik als inpakster begonnen bij de webwinkel van Schoenen Torfs. Daarna ben ik opgeklommen tot assistent en uiteindelijk tot shiftleider. Dat is best een grote verantwoordelijkheid: een shiftleider stuurt het hele team aan en zorgt dat alle klanten hun pakjes op tijd krijgen.

Karolina Vehent: 'De late diensten zijn ook een voordeel, want ik kan altijd in de voormiddag naar de dokter of naar de tandarts.' Beeld ID/ Joris Herregods

“Ons rooster wisselt week om week: eerst dagshiften, daarna een week late shiften tot 23 uur. In die avonddiensten ligt de druk hoger, want alle bestellingen moeten afgewerkt worden. ‘Vandaag besteld, morgen geleverd’ betekent dat het pakket nog dezelfde dag buiten moet. En veel mensen bestellen pas ’s avonds, wanneer ze rustig in de zetel zitten.

“Ondanks de druk vind ik het heel leuk om de late dienst te draaien. Je ziet het resultaat aan het eind van de dag, en je kan met een voldaan gevoel naar huis gaan. En voor de uren na 16.30 uur krijgen we 25 procent extra, wat het werk financieel interessant maakt.

“De late diensten zijn ook een voordeel, want ik kan altijd in de voormiddag naar de dokter of naar de tandarts. En in de voormiddag heb ik veel quality time met mijn zoontje van twee - er is geen ochtendrush, en we kunnen gezellig samen ontbijten. Als ik elke dag pas om 18 uur thuis zou zijn, zie ik hem amper een uurtje voor hij moet slapen. Maar enkel late shiften zou ik ook niet zien zitten, dan zouden mijn partner en ik elkaar niet meer zien.”

Nathalie Vermuyten (33): volledige werkweek in vier dagen

“Als eindredacteur is het mijn taak om te zorgen dat ieder uur - en tijdens de avondspits ieder halfuur - het radionieuws op antenne raakt op Joe, Q Music en Willy. Wij draaien hier bijna allemaal een volle werkweek in vier dagen tijd. Dat zijn shiften van tien uur. Ik neem meestal de late shift voor mijn rekening, die pas eindigt om 23 uur. Ik ben met andere woorden vier avonden per week laat aan het werk.

Nathalie Vermuyten: 'Zo’n tienurenwerkdag heeft ook inhoudelijk voordelen, want je kan je echt een hele dag lang in je werk ‘smijten’.' Beeld Tine Schoemaker

“Ik ben op een werkdag dus wel lang van huis, maar ik heb nog het voordeel dat ik niet heel ver van het werk woon. Door slechts vier dagen te werken, spaar ik ook twee pendeltochten uit per week. Ik doe dit nu al meer dan tien jaar, en ik zie er nog altijd de voordelen van. Het is zelfs moeilijk om me een 9-to-5-job voor te stellen. Die drie vrije dagen die ik nu heb, zou ik echt niet zomaar opgeven. Het is fijn om op pakweg dinsdag in alle rust te kunnen gaan winkelen, en ik probeer op die extra vrije dag ook wel tijd te maken voor een boek of een avondje theater.

“Zo’n tienurenwerkdag heeft ook inhoudelijk voordelen, want je kan je echt een hele dag lang in je werk ‘smijten’. Uiteraard zijn er dipjes in je concentratie, maar die zijn er ongetwijfeld ook in een klassiek werkrooster. Al kan ik me wel inbeelden dat ik op een bepaald moment in mijn leven een meer afgelijnd werkrooster zou kunnen gebruiken.”

Sebastiaan Kennes (33): fietskoerier bij Uber Eats

“Ik ben tien jaar geleden begonnen als fietskoerier bij Take Eat Easy, vandaag rij ik nog sporadisch voor Uber Eats. Mijn vaste job is bij de vakbond, waar ik onder meer opkom voor de rechten van fietskoeriers. Maar ik vind het belangrijk om zelf ook nog het werk te blijven doen, om de situatie van de koeriers te blijven begrijpen.

Sebastiaan Kennes zet zich in voor de rechten van de fietskoeriers, en rijdt daarom ook zelf rond voor Uber Eats. 'Het zelfstandigenstatuut is oké voor wie maar af en toe maaltijden levert.' Beeld Tine Schoemaker

“Met de fiets moet je rekenen op maximaal vijftien euro inkomsten per uur - vaak minder - waar je dan nog belastingen en sociale bijdragen op betaalt. Dan zit je al snel onder de tien euro. Dat zelfstandigenstatuut is oké omdat ik maar af en toe maaltijden lever. Maar als ik hier echt mijn brood mee zou willen verdienen, zou ik dat absoluut als werknemer willen doen. Anders is het heel moeilijk om een stabiel bestaan uit de bouwen met deze job zonder 80 à 90 uur per week te werken. Ik vind het echt een hele vooruitgang dat de overheid ervoor zorgt dat mensen die de facto vaste werknemers zijn, ook zo gezien zullen worden.

“Ook de vele risico’s maken het voor mij niet interessant om meer te gaan weren als koerier. Fietskoeriers hebben een veel grotere kans op ongevallen, maar met de verzekering die er tot nu toe was, ben je echt onvoldoende gedekt. Het is dus ook goed dat de regering daar iets aan wil doen, al hangt het er allemaal nog maar van af wat de precieze voorwaarden zijn.”