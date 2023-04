‘Zij die dit hebben gewild, die zijn er niet’: verdachten terreurproces beantwoorden plots twee vragen, over toen en nu

Op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 richtte voorzitster Laurence Massart zich woensdagnamiddag onverwacht met een dubbele vraag tot elk van de acht aanwezige verdachten: ‘Wat is vandaag uw visie op deze feiten? En hoe ziet u uw eigen toekomst in de samenleving?’ Dit is wat ze antwoordden.

De vragen kwamen onverwacht, te midden van de kruisverhoren van de verdachten. Mohamed Abrini, de man met het hoedje die wegrende uit de luchthaven van Zaventem, zit helemaal links en kwam als eerste aan het woord.

Mohamed Abrini: “Ik zit al zes jaar in de gevangenis (eigenlijk zeven, DDC) en heb heel veel boeken gelezen. De geschiedenis tussen het Oosten en het Westen blijft zich maar herhalen. Ik zie mannen die beslissingen nemen, het weze hier, het weze daar, zonder te beseffen wat de gevolgen zijn in Syrië of Irak. In het midden heb je onschuldige mensen die het slachtoffer worden. Kijk naar wat er gebeurt in Oekraïne. Ik heb nog nooit iemand Vladimir Poetin een terrorist horen noemen, terwijl hij toch ook onschuldige burgers laat doden?”

“Ik heb een grote verantwoordelijkheid en daar moet ik mee leren leven. Ik kan de klok niet terugdraaien. Ik zou dat graag willen, maar moet mijn situatie aanvaarden. Er is ook geen echt proces. De verantwoordelijken zijn dood. Er ontbreken nogal wat mensen in de box, niet enkel mannen met baarden, maar ook mannen in nette pakken. Mijn toekomst? Of men mij hier twintig of dertig jaar geeft zal niets veranderen voor de slachtoffers, maar ik wil me wel bij hen verontschuldigen.”

‘Heel gecompliceerd’

Salah Abdeslam: “Ik ben toen in een trein gestapt en die is gestopt op 18 maart (dag van zijn arrestatie, DDC). Me uitdrukken over deze vragen is lastig. Ik veroordeel de daden, maar als ik mezelf verplaats naar de context van toen, dan kan ik dat niet. Mijn toekomst? Ik wil mijn tijd gebruiken om iets voordeligs te doen. Ik ga studies doen en zo.”

Sofien Ayari, de Tunesische IS-strijder die samen met Abdeslam in Molenbeek gearresteerd werd: “Er is iets dat ik begrijpelijk zou willen maken. Er is een grens tussen Syrië en Turkije, en waar wij nu zijn is de situatie totaal anders dan daar. Wij hadden allemaal verschillende achtergronden voor wij naar Syrië gingen. Wij zagen een vlag en een landkaart, en verder niets. Er was haat. En langzaamaan verdwijnt die. Het begint met een glimlach, met mensen die je ontmoet. Aan de basis wil ik al die wreedheden veroordelen, maar op het moment zelf zag ik helemaal niks. Dit is iets dat mij mijn leven lang zal achtervolgen. Ik hoop dat het nooit meer gebeurt, maar vind het niet legitiem om me tot de slachtoffers te richten. Ik kan me niks voorstellen bij hun leed.”

“Mijn persoonlijke situatie is heel gecompliceerd. We moeten geduld hebben en zien hoe het evolueert.”

Ali El Haddad Asufi, een van de loopjongens voor de terroristen: “De feiten? Dat is lastig. Ik heb er niet aan deelgenomen, maar dit is intussen al mijn tweede proces. Zij die dit hebben gewild, die zijn er niet. Er zijn altijd die blikken, van mensen die denken dat ik erbij betrokken was. Ik vind het moeilijk om te begrijpen waarom dit allemaal is gebeurd. Ik heb nooit wie dan ook kwaad willen doen, en toch zit ik hier. Met het gevoel niet echt gehoord te worden. In de toekomst hoop ik vrij te komen, zo snel mogelijk, en dan een familie te stichten. Ik hoop ooit weer een normaal leven te kunnen leiden.”

‘Wrede actie’

Bilal El Makhoukhi, die na de aanslagen de wapens deed verdwijnen: “Voor mij waren de slachtoffers eerst cijfers. Door hen hier in de rechtszaal te zien besefte ik hoe wreed de hele actie is geweest. Maar niet zo wreed als andere wreedheden die hier aanleiding toe gaven. Dat kinderen verder moeten zonder vader of moeder zet aan tot nadenken. Ik kan niet fier zijn om hier in deze box te zitten. Maar deze wreedheden zijn het gevolg van andere wreedheden, en hopelijk herhaalt het zich nooit meer. Ik kan niet zeggen dat ik geen verantwoordelijkheid draag. En wat de toekomst betreft... dat weet ik gewoon niet.”

Hervé Bayingana, die Abrini en Osama Krayem onderdak bood na de aanslagen: “Ik veroordeel deze aanslagen, heel eerlijk. En misschien klinkt dit anekdotisch, maar pas bij de getuigenissen van de slachtoffers is de ernst van de feiten mij pas echt duidelijk geworden. Ik kan niets zeggen in antwoord op hun verdriet. Het is zo moeilijk… Ja, ik heb mij bekeerd tot de islam, en had ik dat niet gedaan, dan was ik niet in deze situatie terechtgekomen. Ik heb die dag vrienden een dienst willen bewijzen. Tot de dag zelf heb ik nooit kunnen vermoeden dat zij betrokken zouden zijn bij aanslagen. Hoe ik de toekomst zie? Ik heb een familie waar ik van hou, en ik hoop dat er hierna nog een leven is.”

Smail Farisi, die de metrokamikazes liet logeren in zijn OCMW-flatje zonder te weten waarom zij zich verborgen: “Wat de feiten betreft, die zijn absurd. Er zijn geen woorden voor. (lange stilte). Het is gewoon absurd. Ik denk dat ik me niet goed voel.”

Ibrahim Farisi, die zijn broer na 22 maart het flatje hielp poetsen: “Ik heb niets met die hele ideologie. En ik hoop dat gerechtigheid geschiedt. Mijn toekomst? Momenteel heb ik er geen, maar ook op dat vlak hoop ik dat gerechtigheid geschiedt. Ik voel me niet meer thuis in België, en hoop dat dat ooit weer verandert.”

Osama Krayem, de negende verdachte, weigert al wekenlang elke deelname aan de debatten.