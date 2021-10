‘Ziekte: homoseksualiteit’: grote verontwaardiging over ‘diagnose’ van tiener in Spaans ziekenhuis

De 19-jarige vrouw had een afspraak bij een gynaecoloog in een ziekenhuis in Murcia voor een menstruele aandoening, maar kreeg in plaats daarvan een vreemde diagnose. Het meisje zou na haar doktersafspraak een papier gekregen hebben met daarop “huidige ziekte: homoseksualiteit”. De moeder van de tiener liet aan Spaanse media weten dat de arts aan haar dochter had gevraagd wat haar seksuele geaardheid was. Ondanks haar verontwaardiging, beantwoordde de tiener de vraag, aangezien ze op het moment zelf dacht dat het misschien relevant zou kunnen zijn.

“Ik dacht eerst dat het een grap was”, aldus de tiener. “Maar dat was het duidelijk niet.”

‘Seksuele geaardheid is geen aandoening”’

De tiener en haar moeder meldden het voorval bij de lokale LGBTQ+-groep, Galactyco. De organisatie diende meteen een klacht in bij onder meer de regionale regering van Murcia en het regionale ministerie van Gezondheid.

“De Wereldgezondheidsorganisatie heeft homoseksualiteit in 1990 van de lijst van mentale aandoeningen verwijderd, en toch zijn er 31 jaar later nog steeds sommige medische experts in Murcia die seksuele oriëntatie als een ziekte beschouwen”, benadrukt de groep in een verklaring. Galactyco eist nu een duidelijke uitleg en verontschuldigingen.

De groep benadrukt dat dit allesbehalve een alleenstaand geval is. “We hebben talloze rapporten ontvangen over vernederende behandelingen omwille van seksuele geaardheid.”

De regionale gezondheidsdienst van Murcia is naar eigen zeggen “op de hoogte van het incident” en zou “alle nodige maatregelen nemen om gepast te handelen”.