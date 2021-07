Ziekenwagens gestuurd ‘van hogerhand’ om hongerstakers op te halen

“We vermoeden dat ze gestuurd werden door minister van Volksgezondheid Vandenbroucke of premier De Croo”, zegt Michel Genet van Dokters van de Wereld. “Alleszins is geen enkele hongerstaker naar het ziekenhuis gebracht.”

“We weten niet goed wat de bedoeling was van deze actie”, zegt de woordvoerder van Dokters van de Wereld. “Was het de bedoeling om te tonen dat ze mensen in nood wel willen helpen? Het is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de hongerstakers geweigerd hebben zich naar het ziekenhuis te laten brengen. Dat toont nog maar eens aan hoe vastberaden ze zijn om zéér ver te gaan.”

Uit goede bron kon Belga vernemen dat de beslissing is genomen na overleg tussen de federale regering en de betrokken burgemeesters, nadat een medisch rapport van het Rode Kruis was opgemaakt. Drie MUG-teams zijn op hetzelfde moment uitgezonden naar de drie sites waar de hongerstakers verblijven, bevestigt men bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het ging erom “een medische check-up te doen bij wie dat wenste”.

Lees ook Gespannen vrede: hoe de hongerstakers de regering-De Croo onder druk zetten

Dokters van de Wereld trekt intussen nog maar eens aan de alarmbel over de gezondheidstoestand van de hongerstakers.

“De toestand van de meer dan 450 migranten zonder papieren, van wie sommigen sinds vorige vrijdag in dorststaking zijn, is van dien aard dat de dood elk moment kan intreden”, klinkt het. “Vooral omdat de neurologische en psychologische toestand van de stakers van dien aard is dat een fatale beslissing zich uiteindelijk kan opdringen aan de geesten van mensen die in uiterste nood verkeren.”

“Als artsen zijn wij hier niet om politieke oplossingen voor te stellen”, gaat het verder. “Wij doen deze medische ingreep niet “omdat wij het initiatief steunen” of “omdat wij hen steunen”, maar om de gezondheidsrisico’s en de schade zo veel mogelijk te beperken. “ Er moet dringend een uitweg worden gevonden om hen ervan te overtuigen een einde te maken aan deze staking, waarvan de medische gevolgen hoe dan ook zeer ernstig zullen zijn.”