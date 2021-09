Ziekenhuizen willen coronapas invoeren

De Vlaamse zorgkoepels roepen op om de coronapas verplicht te maken voor bezoekers van ziekenhuizen en woon-zorgcentra. ‘We vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger zullen worden’, zegt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro.

Tot nu toe moet je enkel een Covid Safe Ticket voorleggen als je op reis gaat of een evenement wil bijwonen. De federale overheid en de deelstaten hebben vorige week echter beslist dat het gebruik van de coronapas ook breder mag worden ingevuld. Zo is Brussel van plan om de pas vanaf 1 oktober verplicht te maken voor wie op café, op restaurant of op bezoek in een ziekenhuis wil gaan.

In Vlaanderen roepen de zorgkoepels nu op om hetzelfde te doen in de zorg. “Wij vragen de overheid om de coronapas verplicht te maken voor bezoekers van patiënten in ziekenhuizen en van bewoners in woon-zorgcentra”, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van Vlaanderen. “Zo bouwen we extra veiligheid in, want we vrezen dat de uitbraken de komende maanden erger zullen worden.”

Deze zomer stierven zeven gevaccineerde bewoners van een woon-zorgcentrum in Zaventem. Nu zijn er in Vlaanderen nog vier andere uitbraken. Daarom wil ook het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) bezoekers kunnen verplichten een coronacertificaat voor te leggen. “De doeltreffendheid van vaccins neemt af naarmate mensen ouder worden”, zegt topman Johan Staes. “We moeten er alles aan doen om hen te beschermen.”

Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. Beeld BELGA

Pleit Zorgnet-Icuro voor een algemene verplichting, dan wil Vlozo deze verplichting enkel afdwingen in centra waar dat volgens de directie nodig is. Het standpunt van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die de publieke woon-zorgcentra beheert, is eveneens pro, zij het voorzichtiger. “Veel elementen pleiten voor een systeem op basis van de coronapas”, klinkt het. “Al moeten we ons hier wel op organiseren.”

De praktische uitwerking is niet evident. Wat als je niet gevaccineerd bent en toch een familielid wil bezoeken? In principe heb je dan twee opties: ofwel leg je een recente negatieve PCR-test voor, ofwel kan je enkel op bezoek als niet-knuffelcontact. “Dan kan het bezoek niet meer doorgaan op de kamer, maar wel in een speciaal voorziene ruimte of buiten. Beiden moeten dan ook een mondmasker dragen en afstand bewaren”, zegt Staes.

Dat laatste ligt wel gevoelig. Zo waarschuwt het Vlaams Patiëntenplatform dat de zorg haar menselijkheid niet mag verliezen. Dit mag er niet toe leiden dat kwetsbaren geen bezoek meer krijgen. Ook bij de koepels leeft die bezorgdheid. Staes: “Misschien kunnen we als extra optie een sneltest aanbieden bij de ingang, zoals in Duitsland. Na een kwartier weet je dan als bezoeker of je negatief bent.”

Op zich is het Patiëntenplatform wel vragende partij voor de coronapas. Al is het maar om meer uniformiteit te brengen in de wirwar aan bezoekregelingen. “Vandaag zijn de regels erg onduidelijk”, zegt directrice Ilse Weeghmans. “Sommige ziekenhuizen laten bijvoorbeeld nog altijd geen bezoek toe terwijl andere soepeler zijn.”

Of ze hun slag thuishalen, valt nog te bekijken. Vlaanderen heeft een hoge vaccinatiegraad, waardoor de nood aan een verplichting minder acuut is. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de Taskforce Zorg, waarin de koepels zetelen, een advies gevraagd. Al zeker tot dan houdt hij de boot af.