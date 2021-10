Ziekenhuizen moeten opnieuw extra bedden vrijhouden voor coronapatiënten

De beslissing werd deze namiddag in een brief gecommuniceerd naar de verschillende instellingen door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity, het overlegorgaan met vertegenwoordigers van alle autoriteiten, het ministerie van Defensie, de ziekenhuisfederaties en wetenschappelijke experten.

Vandaag worden er in de Belgische ziekenhuizen 1.312 COVID-patiënten verzorgd waarvan 260 op intensieve zorg, aldus de brief die persbureau Belga kon inkijken. De totale bezettingsgraad van de afdelingen intensieve zorg door COVID-patiënten in tien ziekenhuizen is opnieuw boven de 25 procent uitgekomen.

“De prognosemodellen suggereren dat deze opwaartse trend zich de komende vier weken zal voortzetten en dat we begin volgende week de 300 COVID-patiënten op IZ-afdelingen zullen overschreden hebben en de IZ-capaciteit van fase 0 dus volledig benut zal zijn”, aldus het comité.

Wat is Fase 1A?

Fase 1A houdt in dat 25 procent van de erkende IZ-capaciteit gereserveerd moet worden voor COVID-19-patiënten. De algemene ziekenhuizen van de intercommunale Vivalia (Marche-en-Famenne, Libramont, Bastenaken en Aarlen) hebben maandag die knoop al doorgehakt.

De veralgemeende overgang naar fase 1A van het plan was aanvankelijk gepland voor 15 september, maar dat besluit werd uitgesteld vanwege de geringe toename van het aantal coronapatiënten op dat moment.

In Brussel, waar de gezondheidstoestand zorgwekkender blijft, is het nooit mogelijk geweest om te zakken onder fase 1B, waarbij 50 procent van de IZ-bedden wordt gereserveerd voor COVID-patiënten.

