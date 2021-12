Ziekenhuizen moeten alle niet-dringende zorg uitstellen wegens vele covidpatiënten: om deze ingrepen gaat het

In de brief, die dinsdagavond aan alle ziekenhuizen van het land wordt verspreid, haalt het comité deze drie types ingrepen aan:

- Uitstelbare activiteiten die gebruik maken van intensieve zorg.

- Klassieke hospitalisaties die geen gebruik maken van intensieve zorg.

- Chirurgische daghospitaalactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorg.

Wat gaat dan wél nog door? Levensnoodzakelijke ingrepen en therapieën zoals chemotherapie of dialyse of noodzakelijke revalidatie, zegt het comité.

Tot nu toe konden operaties met daghospitalisatie nog steeds doorgaan, zoals voor wijsheidstanden. Die worden nu stopgezet. Het aantal ingenomen bedden door covidpatiënten op intensieve zorgen klimt immers naar de 800. Volgens de laatste voorspellingen zouden er dat rond 10 december al 1.000 zijn. “We hebben nu echt een bepaalde grens bereikt. We zien heel veel personeelsuitval, en intussen proberen we nog altijd uitgestelde zorg in te halen”, zegt Margot Cloedt, topvrouw van Zorgnet Icuro en lid van het HTSC.

“Het comité vraagt niet dat prioriteit gegeven zou worden aan de ene dan wel de andere pathologie (ziektebeeld, red.)”, staat te lezen in de brief. “Het staat echter vast dat de toestroom van covidpatiënten de volgende weken zal aanhouden. We kunnen dit niet meer voorkomen en de nieuwe maatregelen zullen pas laattijdig effect hebben.”

Meer fundamenteel stelt zich volgens Cloedt wel een ethische vraag. “We proberen nu het laatste restje van de citroen uit te persen, maar het gaat er de komende weken niet op beteren. We zullen dus knopen doorhakken: welke patiënt gaan we nog de intensieve zorgen geven die hij of zij nodig heeft? Blijven we bij de opsplitsing tussen covid- en niet-covidpatiënten? Of gaan we naar een systeem zoals in Nederland, waar de beslissing wordt genomen op basis van de ligduur en de verwachte levenskwaliteit na de behandeling?”

In Nederland werd over dit soort keuzes een draaiboek gemaakt na een breed publiek debat. Deze discussie dringt zich ook op bij ons, zegt Cloedt. “Ook beleidsmakers moeten zich hierover buigen, en dit niet alleen aan de zorg overlaten.”