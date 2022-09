Ziekenhuisverblijf van kinderen kan heel wat korter: ‘Beter als ze hun gewone leven voort kunnen leiden’

“We zouden veel meer willen en kunnen doen”, zegt Ilse Ruysseveldt. “Maar we hebben er niet de mensen en de middelen voor.” Ruysseveldt coördineert vanuit het UZ Leuven een pediatrisch team dat kinderen thuis behandelt, in plaats van in het ziekenhuis.

Het team focuste zich aanvankelijk vooral op kankerbehandeling en palliatieve zorg. “Gaandeweg zijn daar ook andere, vaak complexe en chronische aandoeningen bijgekomen”, zegt Ruysseveldt. “Maar er zijn ook veel kinderen met minder complexe en kortdurende problemen die bij thuiszorg gebaat zouden zijn. De voorbije jaren krijgen we steeds meer vragen, maar onze financiering is gelijk gebleven.”

Het KCE stelt na een doorlichting van de situatie in ons land vast dat thuiszorg voor kinderen nog in de kinderschoenen staat. In 2020 verzorgden vijf pediatrische teams iets meer dan 1.000 kinderen. Dat is weinig in vergelijking met het buitenland. Ter vergelijking: de grootste Nederlandse verstrekker van thuiszorg voor kinderen gaat jaarlijks bij ruim 4.300 kinderen langs.

Overleg nodig

Een ziekenhuisopname is voor een kind vaak een onaangename ervaring en is ook voor ouders belastend. “Als je een ziekenhuisopname kan verkorten of vermijden, en er zo kunt voor zorgen dat een kind zoveel mogelijk zijn normale leven kan blijven leiden, is dat beter voor het kind”, zegt Carine Van de Voorde (KCE). “We weten uit buitenlands onderzoek dat dat op een veilige manier kan.”

Volgens het KCE-rapport komen onder meer kinderen met chronische aandoeningen die herhaaldelijk behandeling nodig hebben daarvoor in aanmerking, maar ook kinderen met kortdurende ziektes die enkele dagen een antibioticakuur moeten volgen, of RSV-patiëntjes die tijdelijk zuurstof nodig hebben.

Het huidige zorgsysteem is daar echter onvoldoende op voorzien. “Kinderen zijn geen kleine volwassenen”, zegt Sabine Van daele, diensthoofd kindergeneeskunde in het UZ Gent. “Vaak hebben thuisverpleegkundigen onvoldoende kennis over behandelingen bij kinderen.” Van daele wijst erop dat bij de zorg voor kinderen vaak verschillende artsen en verpleegkundigen betrokken zijn. “Om die zorg thuis te kunnen bieden is ook een platform nodig waar alle partijen kunnen overleggen.”

Barrières

Ruysseveldt stipt aan dat met kinderen werken vaak complexer en tijdrovender is. “Een sonde plaatsen bij een volwassene of bij een peuter is niet hetzelfde”, zegt Van Ruysseveldt. “De vergoeding voor thuisverpleegkundigen houdt daar geen rekening mee. Meer inzetten op thuiszorg kan pas slagen als voldoende mensen uit de eerstelijnszorg erin willen meestappen. En dat kan niet zonder passende vergoeding.”

Daarnaast moeten nog andere barrières worden weggewerkt. “Sommige medicatie wordt vandaag enkel terugbetaald als ze in het ziekenhuis wordt toegediend”, zegt Van de Voorde. Het KCE ontwaart een catch 22: doordat thuiszorg zo complex en onaantrekkelijk lijkt, gebeurt alles in het ziekenhuis, waardoor er ook geen nood lijkt te zijn om meer in te zetten op thuiszorg.

Dat zou volgens het KCE niet alleen de kinderen ten goede kunnen komen, maar zou ook op piekmomenten de druk op pediatrische ziekenhuisafdelingen kunnen verlichten. Proefprojecten later dit jaar moeten duidelijk maken hoeveel meer thuiszorg er mogelijk is, en hoe die het best kan worden georganiseerd.