Ziekenhuisopnames stijgen met 42 procent in Vlaanderen, gisteren 259 nieuwe patiënten in één dag tijd

Het is al van midden april geleden dat er nog zoveel nieuwe patiënten in een dag tijd moesten worden opgenomen in de Belgische ziekenhuizen.

De grootste stijgingen zien we in de Vlaamse ziekenhuizen, waar er 42 procent meer patiënten per dag bijkomen. In Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gaat het zelfs om stijgingen van meer dan 50 procent. Brussel kent een toename van 22 procent, in Wallonië blijft de stijging beperkt tot 12 procent.

In totaal liggen er nu 2.146 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging van 19 procent. 434 onder hen liggen op de afdelingen intensieve zorg, een stijging van 29 procent. Verwacht wordt dat er volgende week weer meer dan 500 patiënten met Covid-19 op intensieve zullen liggen.

Besmettingen

Ook het aantal besmettingen en overlijdens neemt verder toe, blijkt uit de bevestigde cijfers. Tussen 31 oktober en 6 november raakten elke dag gemiddeld minstens 8.088 mensen besmet met het virus, een stijging met nog steeds 5 procent. De R-waarde steeg tot 1,18, wat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.

Op twee dagen van vorige week werden er meer dan 11.000 besmettingen vastgesteld: op maandag 2 november en op vrijdag 5 november. Uit de nog maar voorlopige cijfers van maandag 8 november blijkt dat er op die dag waarschijnlijk tussen de 13.000 en 15.000 besmettingen zijn vastgesteld.

Er werden bovendien in dezelfde periode 10 procent minder tests uitgevoerd, 74.600 per dag.

De positiviteitsratio nam dan ook verder toe tot 11,65 procent, het hoogste percentage dit jaar. Van alle 100 testen blijken er dus gemiddeld 11,6 positief.

Overlijdens

Het aantal overlijdens in die periode steeg met 3 procent, tot gemiddeld 22,1 per dag.

Vaccinaties

In totaal 8.742.899 kregen ondertussen minstens een eerste prik met een coronavaccin, goed voor 75,9 procent van de bevolking. 8.598.989 onder hen of 74,6 procent zijn volledig gevaccineerd. 732.750 Belgen kregen tot slot ook een extra prik, of 6,4 procent van de bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.377.643 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,8 procent van de volledige bevolking. 5.326.211 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,1 procent van de bevolking of 92,4 procent van de volwassenen. 6,6 procent kreeg tot nu toe een derde prik.

