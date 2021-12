Ziekenhuisopnames dalen met een derde: dit zijn de meest recente coronacijfers

In de zeven dagen vanaf 11 tot 17 december kwamen er dagelijks gemiddeld 8.635 bevestigde besmettingen bij. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een daling met 35 procent.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw elke dag lager is dan de week ervoor.

Testen

Tussen 11 en 17 december werden per dag gemiddeld 75.448 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 13,4 procent, een daling van 2,9 procent.

Het reproductiegetal is 0,79. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Tussen 14 en 20 december werden per dag gemiddeld 190 patiënten opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van Covid-19. Dat is een daling met 30 procent ten opzichte van een week eerder.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land 95.175 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 2.646 coronapatiënten, van wie 732 op de afdelingen intensieve zorgen. Dat zijn afnames op weekbasis van respectievelijk 22 en 13 procent.

Overlijdens

Er overleden in de periode van 11 tot 17 december gemiddeld 38 mensen per dag aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat is een daling met 19 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. Sinds het begin van de pandemie lieten in België al 27.992 mensen het leven na een besmetting.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.885.863 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.767.729 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (88 procent van de volwassenen). 3.369.238 mensen kregen al een derde prik. Dat is 29 procent van de volledige bevolking (37 procent van de volwassenen).

In Vlaanderen zijn 5.431.556 inwoners minstens deels gevaccineerd, dat is 81,6 procent van de volledige bevolking. 5.382.519 onder hen zijn volledig ingeënt, of 80,9 procent van de volledige bevolking. 2.136.029 Vlamingen (32 procent) kregen een boosterprik.