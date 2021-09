Zieke Vlaamse parlementsleden krijgen na een maand al tot 40 procent minder inkomsten

El Kaouakibi is al een jaar afwezig met een ziektebriefje na het vermeende gesjoemel bij haar vzw Let’s Go Urban. Het voormalig Open Vld-parlementslid krijgt desondanks toch nog elke maand een volledig loon, ongeveer 5.700 euro netto, zonder dat er ooit een controlearts bij haar langs ging. Twee weken geleden diende El Kaouakibi nog een nieuw ziektebriefje in.

Het parlement wou een controlearts sturen om te weten of El Kaouakibi echt ziek is, of toch wettig afwezig is. In juni werd al een juridisch advies besteld om te bekijken of dat mogelijk was. Dat blijkt nu effectief niet het geval. Het Vlaams Parlement is niet de werkgever van de parlementsleden, die een mandaat van het volk krijgen om hun job uit te voeren.

Binnen het Vlaams Parlement is er nu een akkoord bereikt over een manier om de inkomsten van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers in te perken: het inhouden van de onkostenvergoeding. Die is zo fors voor parlementsleden dat ze 38 tot 40 procent van het volledige loon inhoudt. Door die niet uit te betalen - wat juridisch wél zou kunnen - behoudt een parlementslid na een maand ziekte nog 60 procent van de inkomsten. De nieuwe regel kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

