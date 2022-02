Zeventien bewoners van woon-zorgcentrum in Geraardsbergen geëvacueerd na inval politie

Het gaat om zeventien bewoners van Alegria Cohousing, vroeger Residentie Beauprez, in de Klakvijverstraat. “Het gaat om zwaar zorgbehoevenden van wie de medische zorg en veiligheid niet meer ter plaatse gegarandeerd kan worden. Het lokaal bestuur van Geraardsbergen zoekt, samen met de betrokken families, een nieuwe bestemming voor hen”, zegt het stadsbestuur.

Veertien van de zeventien bewoners worden gedurende één nacht opgevangen in omliggende ziekenhuizen. Vrijdag wordt voor hen een nieuwe opvang gezocht in de lokale woon-zorgcentra. De familie of de bewindvoerders van de bewoners werden door het Rode Kruis op de hoogte gebracht. De andere drie bewoners vonden donderdag al een nieuw onderkomen via hun persoonlijke verpleging.

Burgemeester De Padt had de gemeentelijke fase van het rampenplan afgeroepen voor de evacuatie. “Onze eigen sociale dienst en de sociale diensten van de ziekenhuizen staan de getroffen families bij om een nieuw onderdak te vinden voor hen”, zegt de burgemeester. Het vroegere Beauprez was zijn vergunning als woon-zorgcentrum kwijtgespeeld, maar het is niet duidelijk waarom de speurders donderdag binnenvielen. Politie en parket geven voorlopig geen commentaar.