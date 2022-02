Zeventien bewoners geëvacueerd uit voormalig woon-zorgcentrum na inval politie: ‘Schrijnende toestanden’

De politie viel donderdag binnen in Alegria Cohousing, bestaande uit het voormalige woon-zorgcentrum Beauprez en de assistentiewoningen van De Kloef. Het gewezen woon-zorgcentrum speelde een tijd geleden zijn vergunning kwijt. Toch verbleven er nog zwaar zorgbehoevende mensen, onder wie ook mensen met dementie.

Volgens burgemeester De Padt fungeerde het gebouw in de Klakvijverstraat nu “als een soort hotel”. “Je kan er een kamer huren en er bestaan dus geen toezichtmechanismen.”

17 bewoners van Alegria Cohousing werden geëvacueerd. “Het gaat om zwaar zorgbehoevenden van wie de medische zorg en veiligheid niet meer ter plaatse gegarandeerd kunnen worden. Het lokaal bestuur van Geraardsbergen zoekt, samen met de betrokken families, een nieuwe bestemming voor hen”, klinkt het bij de stad.

14 van de 17 bewoners werden afgelopen nacht opgevangen in omliggende ziekenhuizen. Vandaag wordt voor hen nieuwe opvang gezocht in de lokale woon-zorgcentra. De familie of de bewindvoerders van de bewoners werden door het Rode Kruis op de hoogte gebracht. De andere drie bewoners vonden gisteren al een nieuw onderkomen via hun persoonlijke verpleging.

‘Verwaarlozing’

De politie werd voor de inval bijgestaan door medisch geschoold personeel. Dokter Ignace Demeyer, die de evacuatie begeleidde, spreekt bij de VRT van “schrijnende toestanden”. “De patiënten die er lagen, waren erg hulpbehoevend”, zegt hij. “Maar aangezien het geen rusthuis meer was, kregen ze niet de zorg die ze nodig hadden om aanvaardbaar te kunnen leven. Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van verwaarlozing.”

Heel wat patiënten waren dementerend en hadden geen besef van de toestand waarin ze leefden, aldus Demeyer. Hoe de bewoners aan eten geraakten is niet duidelijk, aangezien er geen personeel meer is. “Wanneer een patiënt uit zijn bed valt, zou er toch een knopje moeten zijn om hulp te krijgen. Zulke zaken waren er niet.”

Waarom het gerecht gisteren binnenviel in het voormalig woon-zorgcentrum, en of daarbij mensen zijn opgepakt, is onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen en de federale gerechtelijke politie geven voorlopig geen details vrij.