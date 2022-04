Zeven op de tien Belgen vinden eigen huis kopen onbetaalbaar

79,1 procent van de Belgen vindt dat huur betalen voor een huis of een appartement eigenlijk geld weggooien is en dat je veel beter een lening voor een eigen woonst kunt afbetalen. Voor zes op tien is de ideale woning een vrijstaand huis met grote tuin. Maar dat is allemaal zo evident niet meer.

Zo meent 69,9 procent dat er geen betaalbare bouwgronden meer te vinden zijn en vindt zes op tien dat ook de aankoop van een bestaande woning niet meer te betalen is. Alles samen is 72,7 procent – bijna driekwart dus – van mening dat een eigen huis niet langer haalbaar is zonder financiële hulp van ouders of familie.

Wonen neemt een flinke hap uit ons budget. Zo spenderen Franstalige Belgen gemiddeld 31,7 procent van hun inkomen aan de huur of afbetaling van hun woonst en loopt dat bij ­Nederlandstaligen zelfs op tot 33,8 procent.

Om die woning in te richten wordt er dan ook vaak naar tweedehands spullen gegrepen. Dat vindt 37 procent van de Belgen aanvaardbaar als het over een bureauruimte gaat, 35,9 procent over de woonkamer, 25,6 procent over een slaapkamer en 19,8 procent over de keuken. Voor kleine decoratiespullen zoals vazen, fotokaders of kunstvoorwerpen loopt die tolerantie op tot 51,5 procent.

Kiezen voor tweedehands spullen doen we vooral om geld te besparen (71,5 procent), om spullen in handen te krijgen die niet meer nieuw worden verkocht (37,5 procent) en om het milieu te ontzien (27 procent).