‘Zeven medewerkers per verkozene? Dat is te veel’

Met een overtal aan parlementen hebben we al bovenmatig veel politici, blijkt dat die nog eens extra veel medewerkers hebben. Wat is de verklaring?

“Dat is direct te linken aan de uitgebreide kabinetten. Iedere minister stelt zijn team medewerkers samen dat in regel veel ruimer is dan zeven. Zo wordt het gemiddelde fors opgetrokken. In Nederland hebben ze die cultuur helemaal niet. Daar werken ministers veel directer samen met de administratie. Het gevolg is dat er daar gemiddeld drie medewerkers per verkozene zijn.”

“In ons land blijft er steeds een soort wantrouwen tegenover ambtenaren. Het stereotype beeld speelt nog voor een stuk: alsof je niet op hen zou kunnen rekenen. Maar vooral: ambtenaren hebben bij ons vaak een politieke kleur. Ga je informatie delen met iemand van een andere overtuiging? Nederland heeft op dat vlak een heel andere cultuur. De administratie is veel minder gepolitiseerd, op de absolute toppers na.”

De regering-De Croo heeft meer dan 800 kabinetsmedewerkers. Hoe bouw je dat aantal af?

“Het is een vicieuze cirkel. Het begint met de vele politieke benoemingen in de ambtenarij. Om die te counteren stellen de ministers die aan de macht zijn daarom hun eigen equipe van getrouwen samen. Om dat hele systeem te doorbreken is er een veel bredere cultuuromslag nodig. Net daarom is verandering zo moeilijk.”

U noemt hen de ‘onverkozen elite’. Hoe problematisch is dat systeem voor de democratie?

“Het probleem zit niet in het feit dat een politicus een team loyale medewerkers heeft, wel in het grote aantal. Zeven is te veel. Hij heeft een aantal mensen nodig om zijn beleid te kunnen uittekenen en doordrukken. Op zich is het goed dat daar dan personen zitten die daar hetzelfde over denken als hij. Per slot van rekening heb ik als burger gestemd voor de ideeën van die man of vrouw. Wat is er mis mee dat die ideeën extra ondersteund worden? Als het gaat over inhoudelijke functies, dan kunnen die medewerkers net de band tussen de kiezer en de politiek versterken. Helemaal anders is het bij uitvoerende functies. Simpel gesteld: waarom is een kok, een secretaresse of chauffeur ook een kabinetsmedewerker? Dan gaat het eigenlijk gewoon om politiek dienstbetoon.”

Heel wat kabinetten worden bevolkt door getrouwen uit bevriende zuil, klinkt het vaak. De CD&V-minister van Landbouw posteert er volk van de Boerenbond, de PS-minister kan niet zonder ABVV’ers op het kabinet.

“Wel, dat gebeurt, maar veel minder dan gedacht. Vaak wordt er gerekruteerd in het persoonlijke netwerk van de minister of de kabinetschef omdat ze op zoek zijn naar mensen die ze helemaal kunnen vertrouwen. Vaak zijn dat ook jonge mensen, met politieke ambities. Wat frequenter is: wie ooit op een kabinet werkte, gaat later bij een middenveldorganisatie aan de slag. Hij of zij leest het politieke spel en heeft intussen een mooi netwerk opgebouwd.”

Is het ook een teken van de almachtige particratie?

“Niet helemaal. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er een soort cabinetocratie bestaat. De grote lijnen van een regeerakkoord worden inderdaad uitgetekend door de partijvoorzitters, maar de concrete uitwerking van het beleid gebeurt toch door de kabinetten, dag na dag, week na week. Op die manier hebben ze toch een vrij grote macht.”