Zeven gevaccineerde bewoners in woonzorgcentrum overleden na uitbraak nieuwe coronavariant

In woonzorgcentrum Ter Burg in Nossem (Zaventem) testten in totaal twintig mensen positief. Van de zeven overlijdens waren sommigen al in slechte gezondheid, maar er zijn ook bewoners overleden die voor de besmetting nog in relatief goede gezondheid verkeerden. Voorlopig lijkt de uitbraak wel weer onder controle, al krijgt een bewoner nog zuurstof toegediend. Dat zegt Katleen Boydens, hoofd zorg en HR bij het woonzorgcentrum, deze ochtend bij Radio 1.

“Uit onderzoek in Engeland blijkt vooralsnog dat deze variant niet meer ziekteverwekkend is dan de varianten die we al kennen”, zei viroloog Marc Van Ranst hierover bij VRT NWS. “We zijn al sinds eind juni op de hoogte van de nieuwe variant”, zegt de viroloog. Maar het zou gaan om zeer kleine percentages. De deltavariant is nog steeds verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de besmettingen, meer dan 95 procent.

De uitbraak in Zaventem vond plaats op een afdeling voor bewoners met dementie. Volgens Boydens droeg dat bij tot de snelle verspreiding van het virus. Veel van de bewoners begrijpen niet goed wat het virus is en hoe de verspreiding ervan te vermijden, aldus het directielid.

Het is niet duidelijk langs welke weg het virus is kunnen binnendringen. “Het moet via familie of medewerkers zijn binnengekomen”, zegt Boydens. Alle bewoners die op de getroffen afdeling zaten, waren gevaccineerd, net zoals al het personeel op die afdeling. Onder het algemene personeel - dus ook op andere afdelingen - is er een vaccinatiegraad van 97 procent, klinkt het.