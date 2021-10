‘Zet studenten lerarenopleiding voor de klas’ en andere voorstellen van koepel OSVG om lerarentekort aan te pakken

Om het lerarentekort weg te werken doet OVSG negentien concrete voorstellen. Springt vooral in het oog: de koepel stelt voor om derdejaarsstudenten in de lerarenopleiding voor de klas te zetten en overheidspersoneel met lerarendiploma tijdelijk les te laten geven.

Zet studenten uit de lerarenopleiding voor de klas, laat leraren die bereid zijn meer te werken dat doen en laat gepensioneerden tot 65 jaar lesgeven. Dat zijn maar enkele van de negentien voorstellen die het Onderwijs van de Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG) doet om het lerarentekort weg te werken.

“We maken zelf een menukaart met voorstellen voor meer leraren in de klas”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG. “Het is urgent en we willen direct in actie gaan. Daarvoor hebben we een nooddecreet en proeftuinen nodig.”

De voorstellen zijn het resultaat van een brede raadpleging die de koepel deed bij haar besturen. De meerderheid van de voorstellen zijn meer technische maatregelen, zoals leerkrachten die gebruikmaken van een verlofstelsel zoals een loopbaanonderbreking een deel van dat verlof te laten opgeven zonder statutaire of geldelijke beperkingen.

Belangrijker zijn de voorstellen die meer ‘out of the box’ gaan. Zo stelt OVSG voor om derdejaarsstudenten in de bachelor-lerarenopleidingen vanaf het einde van de herfstvakantie tot aan Hemelvaart (26 mei) vier van de vijf weekdagen voor de klas te zetten. De studenten zouden op woensdag dan gewoon les in hun eigen opleiding kunnen volgen.

OVSG kijkt ook naar de overheid: ambtenaren die een lerarendiploma behaalden - maar daar dus niets mee doen - zouden tijdelijk de overstap moeten kunnen maken naar de klasvloer. Ze zouden bijvoorbeeld een vervanging kunnen doen en daarna weer hun gewone job kunnen opnemen. “Niet alleen in de privé maar ook bij de Vlaamse administraties werken heel wat leraren”, zegt Delbaere. “Die zouden de kans moeten krijgen om tijdelijk terug te gaan lesgeven.”

Leerkrachten die meer lesuren willen geven, zouden volgens OVSG die kans ook moeten krijgen. Ze zouden volgens de koepel per lesuur betaald moeten worden, zonder dat hen dat fiscaal nadelen oplevert.

Overleg

OVSG neemt haar lijst met voorstellen vanavond mee naar een overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Op die bijeenkomst bespreken de sociale partners de tien voorstellen die Weyts vorige week deed in het Vlaams Parlement om het lerarentekort terug te dringen.

Weyts deed die voorstellen na enkele paniekberichten in de media. Steeds meer schooldirecteurs zeggen dat ze het moeilijk hebben om genoeg mensen te vinden om voor de klas te staan. In Brussel is het volgens sommigen wachten tot de eerste school de deuren moet sluiten omdat er niet voldoende leerkrachten zijn. Intussen bleek nog maar eens dat het aantal inschrijvingen in de lerarenopleidingen aan de hogescholen gedaald is.