Zes weken later buigt parlement zich over watersnood Luik

In het federaal parlement wordt woensdag voor het eerst gedebatteerd over de overstromingen in Luik. Oppositiepartijen N-VA en PVDA eisen dat er een onderzoekscommissie komt.

Midden juli werd België getroffen door zware regenbuien, die vooral in de provincies Luik, Namen en Luxemburg grote schade aanrichtten. Er vielen 41 doden.

N-VA, de grootste oppositiepartij, zal woensdag de oprichting van een onderzoekscommissie bepleiten. “We moeten duidelijke beleidslessen trekken uit deze ramp”, reageert parlementslid Yngvild Ingels. Voor PVDA-voorzitter Peter Mertens is de oprichting van een onderzoekscommissie van “essentieel belang” om een gelijkaardige ramp in de toekomst te vermijden.

Mertens oordeelt dat de federale overheid te laat in actie is geschoten. “Wie had de leiding? De federale overheid, de gewesten, de provincies of de burgemeesters? Opnieuw blijkt, zoals bij de coronacrisis, dat de regionalisering voor institutionele chaos zorgt. In plaats van in te grijpen, zit iedereen naar elkaar te kijken.”

Wallonië

Vorige week raakten de Waalse meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo het al eens over een onderzoekscommissie op Waals niveau. Jean-Claude Marcourt, de PS-voorzitter van het Waals Parlement, zal die leiden. Er zijn onder meer vragen over het beheer van een stuwmeer in Eupen.

Het is onduidelijk hoe de federale Vivaldi-meerderheid zich zal opstellen. Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet pleitte er al voor om het federaal parlement nauw te betrekken bij het Waalse onderzoek, via een interparlementaire onderzoekscommissie. Dit voorstel is nog niet doorgesproken binnen de regering, luidt het in het groene kamp.

Bij Open Vld en Vooruit wacht men voorlopig af. Vooruit vraagt wel dat naast binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) ook klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) woensdag aanwezig is in het parlement. “Het gaat hier immers om een klimaatramp.”

N-VA’er Ingels benadrukt dat de watersnood in juli zeker ook op het federale niveau een eigen onderzoekscommissie verdient. “Ik verwijs onder meer naar het feit dat de Europese alarmsignalen over het extreme regenweer blijkbaar onvoldoende zijn opgepikt. Deze waarschuwingen komen eerst en vooral federaal binnen.”

Een definitieve beslissing over de al dan niet oprichting van een onderzoekscommissie zal wellicht pas eind september vallen.