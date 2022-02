Zes maanden oude baby die gewond raakte in Gents kinderdagverblijf, is overleden

Het UZ Gent had gisterenochtend het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder door de mug naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke. Het kind verkeerde in levensgevaar en haar toestand was kritiek. Vandaag bevestigde het parket dat het meisje overleden is.

Het parket stelde een wetsarts aan en de onderzoeksrechter liet de crèche verzegelen. Er vond een uitgebreid onderzoek in de crèche plaats en drie verantwoordelijken werden opgepakt. Het gaat om de uitbaatster, haar vader en een medewerker. Ze hebben een nacht doorgebracht in de cel en verschijnen in de loop van vrijdag voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen of ze aangehouden worden.