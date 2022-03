Zes doden en tien zwaargewonden, verdachten kwamen terug van dancing: dit weten we over de aanrijding in Strépy

Dit weten we nu • Rond 5 uur ‘s ochtends is een wagen met hoge snelheid ingereden op een groep carnavalvierders in Strépy-Bracquegnies, bij La Louvière • Daarbij zijn zeker zes doden, tien zwaargewonden en 26 lichtgewonden gevallen. • Twee dertigers uit La Louvière zijn opgepakt. Ze waren op terugweg van een dancing • Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag. • Het carnavalsfeest is stilgelegd. Er was wel nog een ingetogen samenkomst om de slachtoffers te herdenken.

De precieze omstandigheden van het drama zijn nog niet bekend. Wel zeker is dat een wagen omstreeks 5 uur in de rue des Canadiens met hoge snelheid inreed op een groep feestvierders die waren samengekomen voor het feest van de Gilles. Het voertuig reed nog door, maar de politie kon uiteindelijk de bestuurder en de inzittende arresteren. De inzittenden kwamen terug van een dancing, aldus de procureur van Bergen, Christian Henry.

Er zaten twee jongeren in de auto, geboren in 1988 en 1990. De twee verdachten zijn inmiddels ook verhoord, dat zegt de korpschef van politiezone La Louvière, Eddy Maillet. Nog volgens de korpschef is het voorlopig onmogelijk vast te stellen of het voertuig al dan niet heeft geremd. Tientallen getuigen moeten worden verhoord, en gegevens afkomstig van de wagen en dronebeelden geanalyseerd. Er zal ook een autopsie volgen op de lichamen van de slachtoffers.

Momenteel wordt er niet uitgegaan van terrorisme, maar het onderzoek loopt. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden onder invloed waren van drank of drugs. Maandag zou het parket een persconferentie organiseren.

Het gaat om de carnavalsgroep Les Boute-en-train uit La Louvière. De groep was zich aan het klaarmaken om naar het centrum te gaan. Het ongeval gebeurde aan een sporthal. Die is nu ingericht als crisiscentrum. Het Rode Kruis verleent daar onder meer bijstand aan getuigen.

Volgens ooggetuigen reed de auto met een hoge snelheid in op de mensen, zonder te remmen. Verschillende media berichtten eerder op de dag dat de wagen werd achtervolgd door de politie, maar dat ontkende het parket. “Er is geen enkele aanwijzing voor een achtervolging door de politie. Die werd pas na het drama opgeroepen.”

‘Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk’

Volgens Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL, werden er van huis tot huis carnavalisten opgehaald. “We waren met zo’n 150 in een lange, rechte straat”, vertelt hij aan RTL Info.

“We hoorden een enorm lawaai achter ons en een auto reed letterlijk in op de groep mensen. Het was een scène waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze zou zien. De auto versnelde en tegen de tijd dat we beseften dat er iets aan de hand was, lag iedereen op de grond. Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk.”

Het carnavalsfeest in Strépy-Bracquegnies zou vandaag beginnen en drie dagen duren. De voorzitters van de verschillende carnavalsgroepen hadden vanmorgen laten weten dat carnaval zou doorgaan met een aangepast programma, maar de burgemeester vraagt nu toch om carnaval stil te leggen. Er is wel nog een ingetogen samenkomst om de slachtoffers te herdenken. In 2020 en 2021 kon het carnavalsfeest niet doorgaan door het coronavirus.

Koning Filip en prinses Elisabeth zijn sinds deze namiddag ter plaatse, samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister-president Elio di Rupo (PS).