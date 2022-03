Zes doden en tien zwaargewonden nadat auto inrijdt op groep carnavalvierders in Strépy, twee inzittenden opgepakt

Dit weten we nu • Rond 5 uur ‘s ochtends is een wagen met hoge snelheid ingereden op een groep carnavalvierders in Strépy-Bracquegnies, bij La Louvière. • Daarbij zijn zeker zes doden, 10 zwaargewonden en 27 lichtgewonden gevallen. • Twee dertigers uit La Louvière zijn opgepakt. Ze zijn nog niet ondervraagd door het gerecht.

De precieze omstandigheden van het drama zijn nog niet bekend. Wel zeker is dat een wagen omstreeks 5 uur in de rue des Canadiens met hoge snelheid inreed op een groep feestvierders die waren samengekomen voor het feest van de Gilles. Het voertuig reed nog door, maar de politie kon uiteindelijk de bestuurder arresteren.

Het gaat om de carnavalsgroep Les Boute-en-train uit La Louvière. De groep was zich aan het klaarmaken om naar het centrum te gaan. Het ongeval gebeurde aan een sporthal. Die is nu ingericht als crisiscentrum. Het Rode Kruis verleent daar onder meer bijstand aan getuigen.

Beeld AFP

De bestuurder is opgepakt. Er zouden twee jongeren in de auto hebben gezeten. Volgens ooggetuigen reed de auto met een hoge snelheid in op de mensen, zonder te remmen. Verschillende media berichtten dat de wagen die de aanrijding veroorzaakte, werd achtervolgd door de politie. Maar dat wordt door de burgemeester ontkend. “Of de aanrijding vrijwillig gebeurde of niet, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen”.

Het parket van Bergen wilde zondagochtend nog geen informatie kwijt, maar zou later op de dag wel communiceren. Er is een onderzoeksrechter aangesteld die ter plaatse ging, zegt de woordvoerder.

Beeld AFP

‘Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk’

Volgens Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL, werden er van huis tot huis carnavalisten opgehaald. “We waren met zo’n 150 in een lange, rechte straat”, vertelt hij aan RTL Info.

“We hoorden een enorm lawaai achter ons en een auto reed letterlijk in op de groep mensen. Het was een scène waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze zou zien. De auto versnelde en tegen de tijd dat we beseften dat er iets aan de hand was, lag iedereen op de grond. Mensen schreeuwden, het was verschrikkelijk.”

Beeld REUTERS

Acht ambulances kwamen ter plaatse. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.

De burgemeester van La Louvière Jacques Gobert reageert verslagen bij de commerciële omroep RTL: “Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk. Ik kwam aan kort na de ramp. Die lichamen dan zien liggen, verspreid over de weg. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets hier kan gebeuren en toch is het gebeurd.”

Het carnavalsfeest in Strépy-Bracquegnies zou vandaag beginnen en drie dagen duren. De voorzitters van de verschillende carnavalsgroepen hebben laten weten dat carnaval doorgaat, maar met een aangepast programma. In 2020 en 2021 kon het feest niet doorgaan door het coronavirus. De burgemeester van La Louvière roept de carnavalsgroepen op om het carnaval te annuleren.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft haar medeleven betuigd met de slachtoffers. “Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet”, zegt ze op Twitter.